Sempre a proposito di alcuni quesiti sul IV centro Petrolchimico

Di:

Manfredonia. Non ho ricevuto risposte, pur con un lanciato invito al dialogo, sull’ultimo quesito a proposito del IV Centro Petrolchimico. Ho avvertito, comunque, il sentore che molti avrebbero voluto intervenire, ma stranamente sono rimasti incerti nel farlo.

Ho anche avvertito, con dispiacere, che altri hanno intravisto nel mio scritto una velata “vis polemica”. Sono rimasto amareggiato quando ho saputo che questa avversione è intervenuta dalla parte dei “c nu ua ij”; fazione per cui parteggiavo all’epoca della rivolta contro la “Deep Sea Carrier”, prima, e contro la fabbrica chimica, poi.

Certo il mio desiderio, dopo numerosi anni dai fatti d’ epoca, mi porta a pensare che su quegli avvenimenti si riuscisse ad essere meno romantici e più razionali. Il fine di ricevere risposte ragionate mira solamente a stanare la mala fede di quanti parteciparono per le posizioni avverse e riconciliare le rimanenti animosità sipontine.

Il fine di ricevere risposte mi potrebbe anche dare personale sollievo e risolvere molti dubbi che agitano il mio intimo. E, sempre per colmare qualche altra lacuna storica che mi assilla, propongo un ulteriore quesito:Quali furono le posizioni politiche che all’epoca favorirono l’ ubicazione del IV Centro Petrolchimico nella Piana di Macchia di Monte Sant’Angelo?

Molti esperti nel risolvere questo dilemma potrebbero certamente fare “pedagogia ambientale”, a vantaggio delle future generazioni.

Il tutto lasciando le loro opinioni storiche sulle pagine web di Statoquotidiano. E’ chiaro che su questi temi non si accettano risposte soggettive ed incomplete.

Su queste problematiche mi voglio annoverare tra quanti accettano come misura il metodo cartesiano del “dubbio iperbolico”, per appurare certezze assolute. Un mio professore universitario di storia della filosofia, nell’introdurre alcune lezioni sul pensiero greco antico elogiava gli “scettici”, in particolare Pirrone, perché per il loro “perenne dubitare” facevano avanzare la conoscenza scientifica.

Questo per dire che al fine di riconciliare le fratture ancora esistenti da noi bisogna diradare.

Alcuni dubbi. Si ha bisogno, comunque, di trovare soluzioni storiche non solo con metodo partecipativo, ma, soprattutto, attingendo da fonti certe. Altra questione è il metodo usato per la ricerca epidemiologica, ben fatta e garantita da fondati dati scientifici.

Sono convinto che vanno usati per lo svolgere della storia del Petrolchimico solamente i dati necessari, oggettivi ed universali.

Voglio rassicurare di non serbare con questo mio scrivere alcun ripensamento polemico contro nessuno, specie per la parte con cui all’epoca parteggiavo, per la chiusura della fabbrica chimica.

Per ultimo voglio avvertire, che, se riceverò risposte, porrò, da queste pagine, altri quesiti.

Dott. Nicola Ciociola

A cura del dottor Nicola Ciociola