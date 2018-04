Di:

San Giovanni Rotondo (FG) 18 4 2018. Una statua di bronzo raffigurante Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo. A dare la notizia è lo stesso scultore di arte sacra, figlio spirituale dI Padre Pio, maestro d’arte Michele Miglionico, originario di San Giovanni Rotondo ma occupato e residente a Taranto e Roma.

Colpito dalla morte del noto conduttore televisivo, ha deciso assieme a un gruppo di suoi amici fidati, di formare un comitato per la costruenda statua in onore e memoria di Fabrizio Frizzi, già in pellegrinatio da Padre Pio a San Giovanni Rotondo nel 1999, e poi nel 2008, incontrando e parlando con figli spirituali di Padre Pio, quali Luis Napolitano miracolato e anche Antonio Marcucci.

L’autore del progetto, Michele Miglionico, è famoso per le tante sculture, in ultimo la medaglia commemorativa coniata e commissionata recentemente dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo nella persona del sindaco il dottor Costanzo Cascavilla, per l’arrivo di Papa Francesco nella chiesa Santa Maria delle Grazie, dove visse p. Pio. Invece l’ultima scultura importante è stata realizzata di grande pregio e dimensioni reali, vede padre Michele Placentino confratello di p. Pio e fondatore della struttura “Gli Angeli di p. Pio” alla periferia del paese dello stimmatizzato, dove il complesso monumentale in bronzo è collocato al suo ingresso nella struttura dei frati cappuccini dei centri di riabilitazione padre Pio eccellenza dell riabilitazione a livello internazionale.

Dal comitato informano che il punto esatto dove verrà collocata la statua è nei pressi del Parco “padre Carmelo Durante” al centro del paese di p. Pio dove esiste un “loculo” ampio per collocare una statua imponente in memoria del famoso conduttore devoto di padre Pio…L’iniziativa ha trovato diversi fans disponibile a partecipare alla presentazione dell’opera che nei prossimi giorni sarà presentata ufficialmente alla stampa durante la conferenza stampa che si svolgerà a Taranto giorno 20 prossimo presso l’auditorium della Parrocchia del Santissimo Crocifisso in Via Giuseppe de Cesare, 37. Durante la serata si parlerà di padre Pio con alcuni suoi figli spirituali a partire dallo stesso Michele Miglionico che elencherà le motivazioni del progetto della statua in memoria di Fabrizio Frizzi. E’ prevista la presenza del consigliere regionale Renato Perrini parlerà in merito alla SLA, del consigliere comunale di Taranto Massimiliano Stellato, della dottoressa La Manna del comitato “16 novembre malati SLA” di Taranto, Mimmo Pricci consigliere della “Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia”, Giuseppe Saldutto devoto di padre Pio, Michela Mariella opinionista, nella trasmissione televisiva “Il salotto di Francesco” nell’emittente TeleFoggia. Prevista la presenza degli attori Renato Tartaglia, Dana Ceci, Barbara Biasi direttamente dal “Mudù di Uccio De Santis”, fortunata trasmissione comica televisiva di TeleNorba. Si concluderà con le esibizioni delle scuole di ballo “Performance” e “Venere” e dei “ragazzi del sorriso” che portano aiuto in ospedale.

L’organizzatore della serata è curata da Massimo Cazzetta.