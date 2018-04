Stroppa: “Risultato cercato”

Di:

Foggia, 17 aprile 2018. “Abbiamo sempre cercato il risultato, ci siamo anche esposti forse troppo, ma più di così non si poteva fare: faccio i complimenti ai ragazzi bravi a rimontare 2 volte”.

Giovanni Stroppa ha molti motivi per essere contento: il pareggio, la prestazione, la classifica: “Alla vigilia avevo detto che ci voleva continuità così è stato, cercavamo il raggiungimento dei 50 punti e ci siamo riusciti, ed ora vediamo cosa succede”. Poi passa all’analisi della gara: “Sapevamo che poteva esserci qualche insidia: abbiamo fatto tutto noi: nel secondo gol abbiamo perso palla in uscita, nel primo potevamo fare meglio. Sapevamo che loro sarebbero stati aggressivi, siamo stati bravi a tenere botta, a prendere campo, a creare occasioni, in una cosa non siamo stati bravi: a fare gol. Era una gara in cui dovevamo passare in vantaggio ma alla fine abbiamo fatto una ottima prestazione”.

Tutte le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, nel video della conferenza stampa.

fonte Area Comunicazione Foggia Calcio

Video