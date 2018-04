Insegna Comune Zapponeta (st@)

Zapponeta. ”Nelle scorse ore, presso la sede del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, si è tenuto un incontro tecnico inerente la problematica relativa alla mancanza di acqua nei campi. Durante l’incontro, l’Amministrazione Comunale ha manifestato forte preoccupazione per gli agricoltori di Zapponeta. Così il Presidente del Consorzio, Giuseppe De Filippo, ha preso subito a cuore le nostre istanze e ha disposto la disponibilità di acqua già a partire dai prossimi giorni. Pertanto, il Sindaco, Vincenzo D’Aloisio, e l’Assessore all’Agricoltura, Michele La Macchia, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ringraziano il Presidente e i dirigenti del Consorzio di Bonifica per l’ampia disponibilità dimostrata. (A cura di Michele la Macchia, Zapponeta 18 aprile 2018) Zapponeta. Disponibilità di acqua irrigua già dai prossimi giorni ultima modifica: da

