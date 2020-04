“A Siponto sono rientrati i foggiani..”. Polizia locale “Non risulta, continuano i controlli”

, 18 aprile 2020. Nella fase di “arretramento” dei contagi, ma con test positivi che continuano ad emergere per il Foggiano per quanto risultanti da un numero di tamponi maggiore , proteste aper presunti utilizzi delle cd “seconde case” nel territorio comunale. Le segnalazioni fanno riferimento ama anche alla Riviera Sud.

Come risaputo, e come da DPCM del 10 aprile 2020 (cd “#iorestoacasa), fino a nuove e contrarie disposizioni, “E’ vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.

Contattati degli operatori della Polizia locale, che continuano nei controlli territoriali per il rispetto delle misure anti-covid governative e comunali, la segnalazione in questione non è stata ritenuta attendibile. Seguono naturalmente ulteriori controlli e verifiche.