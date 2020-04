Antonio Palieri, da medico nei ghetti foggiani a volontario Covid al Nord

Dai ghetti degli immigrati nel Foggiano alla prima linea del Covid-19, le Rsa del Nord, dove l’epidemia sta facendo strage. È la scelta del Lo riporta un articolo di Avvenire . Lunedì 6 aprile è stato per l’ultima volta nel ghetto di “” a Cerignola a visitare i braccianti africani che vivono in casolari e baracche. Emarginati e sfruttati. Volontario tra gli immigrati, così come lo fa nei pellegrinaggi a Lourdes dell’Unitalsi. Mercoledì 8 è partito per la Liguria, medico volontario, in risposta al bando della Protezione civile.

Fino all’ultimo non lo ha fatto sapere a nessuno. Discreto come sempre. “Faccio il medico, lo facevo giù e ora lo faccio qua. Lavorare qui è molto bello”, è la sua semplice spiegazione, rispondendoci al telefono dal suo nuovo “fronte”. “Non faccio niente di speciale. È nella mia scelta di vita – aggiunge -. Il lavoro di medico l’ho sempre preso come una missione. Sarei voluto andare in Africa ma poi l’Africa è arrivata nella mia terra”.