Arrestato manfredoniano in una masseria: furto energia elettrica, anche armi e ricettazione

Manfredonia, 18 aprile 2020. Pari a circa 54.000 euro il danno causato da un manfredoniano, classe 1966, accusato di furto di energia elettrica e per questo arrestato dai Carabinieri. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. I fatti sono stati accertati in una masseria in località Beccarini. L’uomo è stato denunciato anche per detenzione di armi, munizioni e ricettazione. Nel corso dell’operazione, a cura dei carabinieri del Norm, unitamente ai Cacciatori Puglia e Cinofili, sono stati rinvenuti elettrodomestici e utensili di dubbia provenienza.