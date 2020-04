Cerignola, scoperta una centrale di pezzi di ricambio e veicoli rubati

Nella giornata del 16 aprile, nelle prime ore della mattinata, Agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola, della Sezione Stradale di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, nel corso di un servizio rivolto al contrasto dei furti di autoveicoli, hanno effettuato un controllo in un autoparco ubicato poco distante da Cerignola.

Da una ispezione più approfondita è emerso che l’area divisa in due parti, una antistante destinata al deposito di pezzi di ricambio per automezzi pesanti ed una posteriore ove erano ubicati numerosi box in uso a privati.

Dei cinque box occupati da merce, uno in particolare conteneva pezzi di ricambio per autovetture di provenienza illecita, già imballati e pronti la spedizione ad una ditta della provincia di Bari.

Pertanto, il possessore del predetto box veniva denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e riciclaggio. Nella zona antistante il piazzale venivano rinvenuti e sequestrati 11 cambi, 11 assali, una pedana idraulica, 3 marmitte, 5 serbatoi, 24 pneumatici, 28 pneumatici per autocarri leggeri, 11 portelloni, 6 gruppi ottici, 3 specchietti, un compressore, tutti con dati identificativi manomessi o resi illeggibili in quanto riferiti verosimilmente ad automezzi pesanti di provenienza furtiva.

Inoltre, venivano rinvenute anche 10 sportelli di autovetture e diversi componenti per auto. Infine, tra i vari veicoli controllati, sono stati scoperti due automezzi pesanti, privi di contrassegni identificativi, anch’essi di illecita provenienza.

Per le attività di Polizia svolte, sono state denunciate in stato di libertà 4 persone, già noti alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e riciclaggio, mentre una quinta persona è stata denunciata per appropriazione indebita, essendosi impossessata indebitamente di due gruppi elettrogeni del valore di circa trentamila euro.