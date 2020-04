Covid19, Riccardi “In linea con gli ultimi anni i dati sui decessi a Manfredonia”

Manfredonia, 18 aprile 2020. “

COVID-19: tutto come sempre, cambiamenti sulla gestione dell’emergenza? Nessuno. In linea con gli ultimi anni i dati sui decessi a Manfredonia”. Lo dice in un video-messaggio odierno, già sindaco dell’Ente comunale sipontino.

I dati. “E’ sotto gli occhi di tutti la crescita anomala dei contagi, e dei decessi, in Provincia di Foggia. C’è qualcosa che non va e non torna. Chi ha la maggiore responsabilità sanitaria in Capitanata dovrebbe dire cosa succede, cosa non va. Ma questo non accade, come non accade che il Prefetto richiami il Presidente Emiliano per riferire ai sindaci i dati necessari per affrontare l’emergenza, in linea con la Protezione civile nazionale”.

Mobilità. “I cittadini della Provincia di Foggia che si muovevano durante il periodo di maggiore restrizione (a fine marzo) erano tanti, e restano tanti ancora oggi: solo il 48% erano fermi in casa, il 52%, nello stesso periodo, risultava in movimento. Uno dei dati peggiori rispetto all’intera Penisola. Anche per Manfredonia i dati non sono positivi. Ma non si è fatto molto per migliorare questa situazione. I numeri in Puglia sono contenuti, in ogni modo, anche perchè parliamo di un’emergenza arrivata in ritardo e che ha fornito tutte le possibilità per una corretta gestione”.

Terapia intensiva. “In Puglia i dati sono rassicuranti: su 100 posti solo il 19% al 16 aprile 2020 risultato occupato, quindi il sistema regge”.

Decessi. “In altre realtà il numero dei decessi è stato preoccupante. Per Manfredonia, dalle statistiche che ho effettuato, i numeri della mortalità sono in linea con gli ultimi 5 anni”.

Asl. “Ribadisco, e mi rivolgo al Presidente Emiliano, l’assoluta inconsistenza dell’attuale management della sanità in Provincia di Foggia, parlo del dr. Piazzolla e del dr. Nigri. Voglio, tra le tante cose, informarvi di un dato: a Manfredonia quei due tendoni installati in zona Mercato Scaloria, preannunciati come aree per effettuare i tamponi, non servono praticamente a nulla, non si effettua alcun test. Ennesima dimostrazione di un’emergenza gestita con i piedi, con relativo spreco di denaro pubblico”.

