Covid19, da inizio emergenza circa 8.000 test in Provincia di Foggia

18 aprile 2020. Sono circa 8.000 i test effettuati per la Provincia di Foggia dall'inizio dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus Covid-19 (dunque, da fine febbraio/inizio marzo). Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Come risaputo, sono le strutture dove vengono effettuati i test per stabilire le positività, o meno, dei cittadini in Capitanata: gli Ospedali di Foggia, della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (solo di recente la partenza dei test), e l'Istituto di Foggia (ma solo in pochi casi, i laboratori sono stati utilizzati prevalentemente per i test inviati dalle Asl del Salento). Dei circa 8.000 test. Il dato in quest'ultimo caso è ufficiale. Si ricorda che la Provincia di Foggia (dati ISTAT al 30.11.2018) conta su una popolazione residente di 622.532

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati in Puglia 40.423 test. 401 sono i pazienti che risultano guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.409, così divisi: 1.075 nella Provincia di Bari; 335 nella Provincia di Bat; 458 nella Provincia di Brindisi; 822 nella Provincia di Foggia; 443 nella Provincia di Lecce; 239 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 11 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia

Bollettino 18.04.2020, ore 16.30. Covid19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 18 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.145 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 82 casi, così suddivisi: 25 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 19 nella Provincia di Brindisi; 15 nella Provincia di Foggia; 9 nella Provincia di Lecce; 4 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione, 7 non attribuiti. Oggi sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLE “FASCE” DI EMILIANO). AGGIORNAMENTO ORE 16.30, 18.04.2020.

Foggia (+100) – San Giovanni Rotondo (+100) – San Severo (57 al 5 aprile 2020) – Torremaggiore (55 al 5 aprile 2020) – Cerignola: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia (+44 al 13 aprile 2020) – San Marco in Lamis – Bovino (33 al 5 aprile 2020) – San Nicandro Garganico – Lucera – Monte Sant’Angelo: 21 – 50 casi;

Troia: fascia 11 – 20 casi;

Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Apricena – Stornarella – Orta Nova: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO, FDI: ANCHE PER STRISCIA LA NOTIZIA CI SONO LACUNE! EMILIANO-MONTANARO E LOPALCO DIANO DATI PIU’ DETTAGLIATI. La richiesta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo

“Lo abbiamo denunciato fin dall’inizio, fin da quando la Regione Puglia ha iniziato a inviare quotidianamente il BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO, fin dal primo avevamo contestato le lacune delle informazioni che penalizzavano soprattutto i sindaci. La speranza è che ora che se ne è occupata anche Striscia la Notizia il presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, capisca che il problema esiste davvero e la nostra non era una polemica pretestuosa.

“Per questo abbiamo riformulato a Emiliano, al direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro, e al capo della Task force Sanità, Pierluigi Lopalco, di procedere ad integrare le informazioni. A nostro parere è necessario che vi sia l’indicazione del numero dei tamponi e dei positivi provincia per provincia e comune per comune in modo da mettere i primi cittadini nelle condizioni di poter gestire al meglio tutte le situazioni legate all’emergenza e devono essere a conoscenza di tutti i dati riguardanti i territori che amministrano. Un dato più dettagliato potrebbe servire a capire se ci sono anomalie in singoli territori. Chiaramente il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, ma nell’ottica della piena sinergia che deve caratterizzare i rapporti che intercorrono tra gli enti interessati”.