…E CI SIAMO DETTI: «CIAO»: la canzone del foggiano Gelo incontra disegni di Bernardi

“Il mio caro amico Nicola Gelo , pianista, compositore, cantante, scrittore di testi e di aforismi, non sapendo bene che cosa fare in questa quarantena, quasi imitando il compianto Tenco , ha deciso di innamorarsi di C. È stata una decisione? Oppure un meteorite lo ha colpito in testa?”. Così inizia l’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano a firma di Ricky Farina, filmmaker e aforista, che presenta il video animato della canzone “…E ci siamo detti: “Ciao””, registrato e mixato da Edgardo Caputo all’Edrecords Studio di San Severo (FG);

video: Michele Bernardi.



“Foggiano di nascita, -aggiunge Ricky Farina – ha vissuto per molto tempo a Roma e a Santa Marinella, ora fa il maestro elementare a Trento, e a Trento ha trovato l’amore o l’amore ha trovato lui. La vita degli artisti non è facile sotto il profilo economico, ma non è un problema se sei innamorato di C., e se credi in te stesso, nel tuo talento, che poi se è talento vero non è tuo, ma è di tutti, ecco perché Nicola ha investito su Michele Bernardi, e gli ha commissionato un video-animato per la sua ultima canzone, dedicata ovviamente a C., ed è accaduto il miracolo: un matrimonio perfetto tra disegni animati, testo e musica”.

Michele Bernardi è uno dei più importanti animatori italiani ed autore di significative collaborazioni nel mondo televisivo, musicale e pubblicitario. Negli anni Ottanta ha lavorato alla serie tv “La Pimpa”, creata da Altan, e a diversi episodi de “La Linea di Cavandoli”. Ha realizzato oltre trenta videoclip d’animazione per i Tre Allegri Ragazzi Morti, Le Luci della Centrale Elettrica, Zen Circus, Colapesce, Punkreas, Prozac+, 24 Grana e molti altri gruppi musicali, oltre che spot commerciali per brand come Barilla, Mulino Bianco, Chicco, Ikea. Nel 2012 ha realizzato il corto d’animazione “Djuma”, presentato al Festival di animazione di Annecy e selezionato in numerosi importanti festival tra cui Anima Mundi e Animafest (festival che qualificano per l’Oscar).

Nel 2018 ha concluso la realizzazione di “Mercurio”, durata oltre quattro anni. Il cortometraggio è stato selezionato anch’esso – tra gli altri – ad Anima Mundi e ha vinto numerosi premi tra cui Miglior Corto ai festival Imaginaria e Animaphix. (Fonte: imaginariafilmfestival)