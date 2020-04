Foggia, attività commerciali. Landella “Chiusura alle 19”. Le disposizioni per i festivi

, 18 aprile 2020. “Ordina la chiusura nei giorni feriali, compreso il sabato non festivo, alle ore 19, assicurando l’orario continuato, al fine di consentire un adeguato ampliamento delle fasce orarie di vendita (..) la chiusura, per l’intera giornata, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali del 25 aprile 2020 e del 1° maggio 2020. Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 31 dell’11aprile 2020. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l’erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia”. La validità della presente ordinanza decorre dalla data della sua pubblicazione fino a tutto il 3 maggio 2020.