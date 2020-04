Il disastro annunciato

Sarà un bagno di sangue. Purtroppo ci siamo trovati in una emergenza di carattere planetario con il peggior Governo e il più inefficiente parterre parlamentare della storia della Repubblica Italiana.

Cosa ha generato ad oggi il distanziamento sociale:

Dati Istat pubblicati da Ansa , ecco cosa ha generato:

1) Stop alle attività di 2,1 milioni di imprese, circa il 48% del totale.

2) Stop per 7,1 milioni di addetti di cui 4,8 milioni, dipendenti.

Tali imprese generano su base annua 1334 miliardi di euro di fatturato pari al 41% del fatturato complessivo e 309 miliardi di euro di valore aggiunto pari al 39, 5% del totale.

Per le inutili misure a sostegno alle imprese messe in atto ad oggi dal Governo, per giunta prestiti a cui non tutti potranno accedere se di queste imprese se ne salverà dalla chiusura il 50% dobbiamo già gridare alla vittoria. Finanziamenti, non aiuti economici che per i più fortunati forse arriveranno a fine Maggio in concomitanza della riapertura dei termini di pagamento delle imposte contributi e cartelle esattoriali sospese.

Le imprese escluse – circa un 35% di 2,1 milioni ad oggi “ferme” – saranno destinate a chiudere, fallire, fare concordati, subire pignoramenti e protesti, revoche di fido e tutto ciò genererà un incremento esponenziale di disoccupati da aggiungere a quelli già esistenti, oltre ad un disastro per il sistema bancario.

MANCA UN PROGETTO ITALIA…. Non si puo’ chiedere alle banche di fare da ammortizzatore sociale alle imprese con i soldi dei risparmiatori. E’ follia pura. Si la garanzia dello Stato, di uno Stato che non onora i debiti a scadenza nei confronti dei suoi fornitori. Quanto vale la garanzia dello stato per il sistema bancario che deve tutelare i suoi depositanti e correntisti, sarei proprio curioso di chiederlo al Presidente dell’ABI Antonio Patuelli quanto vale. Solo il sostegno dell’Unione Europea può salvarci con massicce iniezioni di liquidita’, cosa che non avverrà mai in quanto la nostra nazione è inaffidabile.

Da anni ci chiedono di cambiare ma noi continuiamo a bruciare 300 miliardi di euro l’anno grazie ad una politica che non ha il coraggio da 25 anni di fare riforme strutturali. Corruzione, pubblica amministrazione, evasione fiscale che oggi è diventata per molte piccole imprese evasione fiscale indotta, burocrazia. L’ impatto economico di questi annosi problemi Italiani ci portano a buttare nel cessò 300 miliardi di euro l’anno. Non mi credete? Bene verificate. Noi vogliamo essere affidati ed aiutati senza dover cambiare al netto del fatto che questo sistema Europa fa acqua da tutte le parti e va ridisegnato.

Ora…. Ci buttano fumo negli occhi, come la task force capeggiata da uno dei migliori manager Italiani Vittorio Colao, queste continue nebulizzazioni nell’aria di pacatezza, tranquillità, di “andrà tutto bene” da parte di una classe politica che come qualcuno ha già detto non ha amministrato mai neanche un condominio . Politiche “sciagurate” genereranno un effetto domino all’ economia Italiana di dimensioni catastrofiche se qualcuno non si decide di implementare azioni e progetti seri per la ripartenza del paese. Non dimentichiamocelo che pre-covid le nostre imprese erano già intubate in terapia intensiva.

A cura di Antonello Scarlatella, Manfredonia 18 aprile 2020