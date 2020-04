Il tricolore illumina Palazzo Dogana. Gatta “Con questi colori abbracciamo tutti”

Il Presidente Gatta ha dichiarato che “. I colori della bandiera italiana rappresentano il metaforico abbraccio della Capitanata a tutti coloro che sono in difficoltà e il ringraziamento alle persone che in questo momento sono in prima linea con senso del dovere e spirito di abnegazione, ci difendono, ci curano e si sacrificano per il bene comune. Il mio augurio è che la luce tricolore che avvolge Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, possa contribuire a infondere nuova fiducia per vincere questa grande sfida tutti insieme. I colori della bandiera italiana illumineranno lo storico Palazzo Dogana per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, e sono un segno e un invito, tra gli altri, – come ha dichiarato il Presidente Gatta – all’unità in un momento tanto critico per il Paese.”

