Lattiero-caseario, Siorini su pdl Damascelli “4 centesimi al litro direttamente all’allevatore..”

, 18 aprile 2020. Come anticipato da agenzie regionali, il consigliere regionale di Forza Italiaha presentato una proposta di legge che chiede di adottare misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario. “Il testo di legge si compone di quattro articoli. L’articolo 2 prevede misure straordinarie in favore degli allevatori pugliesi a compensazione dei minori ricavi dovuti a riduzioni di prezzi e di quantitativi conferiti, per un periodo di due mesi a partire da aprile 2020. Prevede un contributo pari a 2 centesimi per litro di latte conferito da ogni allevatore a primo acquirente, sulla base della media aritmetica mensile, con riferimento al periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. L’articolo 3, invece, autorizza il conferimento temporaneo di siero di latte agli impianti di biogas: questa norma consentirà di snellire le procedure di smaltimento dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, ottenendo un importante ritorno energetico.”

“Misure di sostegno? A chi? Alle aziende?. Ovvio che, come Comitato Terra Nostra Gargano non siamo assolutamente d’accordo con la proposta di Legge del consigliere Damascelli che vuole aiutare le aziende di trasformazione latte con 2 cent, e gli allevatori?, esordisce Saverio Siorini, Presidente del citato comitato. “Perché non proponiamo l’inverso, vale a dire: 4 centesimi al litro direttamente all’allevatore, categoria da sempre sottomessa a decisioni di sindacati accondiscendenti a proposte inaccettabili”. L’allevatore – dice Siorini – è da sempre considerato l’ultima ruota del carro, dovrà subire l’arroganza dell’azienda che acquisisce la materia prima, spesso pagata senza rispettare i listini e, con i tempi che l’azienda ritiene più comodo, sfrutterà il suo potere d’acquisto per far soccombere l’allevatore ad accettare richieste su carta, di acquisto di litri in più di latte per coprire l’entrata del latte acquistato all’estero e trarre il vantaggio di vedersi riconosciuto il contributo regionale di 2 centesimi, insomma un broglio difficile da dimostrare”.

“Nella sua conoscenza del settore commerciale, gli allevati – grazie ai loro sindacati – verranno derisi dalle varie aziende di trasformazione (e come dargli torto ), avranno la possibilità non solo di acquistare basse quantità di latte, sui documenti risulteranno il contrario, ma avranno anche il premio dalla Regione perché, grazie a quel documento, dimostreranno che loro usano solo latte Pugliese. Insomma, anche il consigliere Damascelli ha captato, dopo un lungo colloquio telefonico, la criticità garantendomi che martedì in commissione provvederà a migliorare e attuare tutte le attenzioni per l’allevatore. Mi auguro solo che sotto questa proposta di Legge non ci sia il fantasma politico delle future regionali”, conclude Siorini.