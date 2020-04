Manfredonia, i 2 tendoni in zona Scaloria? Al momento non utilizzati per i tamponi

, 18 aprile 2020. “Ribadisco, e mi rivolgo al Presidente Emiliano, l’assoluta inconsistenza dell’attuale management della sanità in Provincia di Foggia, parlo del dr.e del dr.. Voglio, tra le tante cose, informarvi di un dato: aquei due tendoni installati in zona Mercato Scaloria, preannunciati come aree per effettuare i tamponi, non servono praticamente a nulla, non si effettua alcun test. Ennesima dimostrazione di un’emergenza gestita con i piedi, con relativo spreco di denaro pubblico“. Cosìin un video messaggio diffuso in data odierna.

In merito all’installazione dei due tendoni in zona Scaloria, da raccolta dati di StatoQuotidiano, sarebbe stata conclusa la procedura per l’affidamento della sanificazione. Dunque, tra lunedì e martedì dovrebbero essere a regime. Ma non è certo, in ogni modo, che il punto sanificazione dei mezzi sarà utilizzato anche per l’esecuzione di tamponi. Da questo punto vista, dipenderà dalla disponibilità che sarà data dai sanitari per l’esecuzione dei test.