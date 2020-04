Manfredonia. In memoria del dott. Nicola Grasso (1937-2020)

In questo terribile momento storico in cui non siamo liberi di abbracciare le persone care e di celebrare con degni riti familiari scomparsi, anche la mia famiglia ha vissuto il dramma di un funerale inesistente. In attesa del giorno in cui il COVID19 sarà sconfitto e potremo onorare la tua memoria con una celebrazione liturgica alla quale potranno presenziare tutti coloro che vorranno, affido al mondo virtuale il necrologio di un grande manfredoniano.

La tua storia è simile a quella di altre persone nate tra gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso e che, con il loro impegno quotidiano, hanno lottato per rendere Manfredonia una città migliore. Sei nato nel 1937 da genitori che commerciavano all’ingrosso e al dettaglio vino e che negli anni più bui del secondo conflitto mondiale hanno aiutato molti vicini di casa ad avere un piatto di pasta sulla tavola. Dopo una breve esperienza in seminario ad Arpino, hai studiato al liceo classico di Manfredonia per poi laurearti in Medicina all’Università di Studi di Roma “La Sapienza” nel 1962. Dopo aver conseguito la specializzazione, è iniziata la tua carriera come medico culminata nel ruolo di primario del reparto di Radiologia presso l’ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia. Ti sei speso tantissimo per il potenziamento dell’ospedale della nostra città, operando sempre con scelte dettate da intransigenza e rigore morale, e hai sofferto negli ultimi anni di lavoro e poi nella tua seconda vita da pensionato nel vedere ridimensionata questa importante istituzione della nostra città a causa di scelte politico-economiche calate dall’alto. Prima di diventare primario, hai gestito per alcuni anni uno studio radiologico privato, ma, quando lo Stato ti ha imposto di scegliere tra attività pubblica e privata, hai deciso di donare tutti i macchinari da te acquistati all’ospedale di Manfredonia. Membro attivo dell’Associazione Nazionale dei Primari Ospedalieri, hai utilizzato tra i primi in Capitanata delle metodiche diagnostiche innovative e all’avanguardia e hai collaborato con vari ospedali della provincia nelle attività di controllo del personale sottoposto a rischio radiologico. Per alcuni anni sei stato docente di Fisica medica presso la scuola di formazione del personale infermieristico: mi è capitato spesso nel corso della sua degenza in vari ospedali del nostro territorio di incontrare uomini e donne che parecchi anni addietro erano stati tuoi allievi e che si relazionavano con te con un mix tra riverenza e profondo affetto.

Burbero benefico, onesto e sorretto da un senso del dovere che ti portava spesso a permanere in ospedale ben oltre il turno di lavoro e a lavorare anche in condizioni di salute non ottimali, credo tu abbia lasciato un ricordo indelebile in molti dei colleghi con i quali hai lavorato. Spinto dalla tua professionalità e dalla tua profonda curiosità, hai fatto di tutto perché, prima di andare in pensione, il “San Camillo De Lellis” si dotasse della prima TC e sei stato proprio tu, dopo aver imparato a utilizzarla al meglio delle sue potenzialità, a inaugurarla.

Avevi mille interessi che rendevano le tue giornate incredibilmente dense. Hai dipinto a olio o a tempera su diversi supporti decine quadri molti dei quali ritraggono gli scorci più belli di Manfredonia, delle campagne e delle coste del Gargano con uno stile tra il post-Impressionismo dell’adorato Van Gogh e il primitivismo. Hai amato Manfredonia, il suo dialetto, il suo cibo e le sue tradizioni civili e religiose. Hai fatto parte per tanti anni del Circolo Unione; hai mostrato le tue competenze storico-artistiche svolgendo il ruolo di docente nell’ambito dell’Università della terza età. Innamorato della storia, ti sei sempre interessato alle vicende della realtà politica locale e nazionale, militando per qualche tempo nelle file della Democrazia Cristiana. Vorrei ricordare alcune significative battaglie da te combattute per due obiettivi: la tutela dei beni artistici del territorio e la salute pubblica. Nel primo caso, ricordo il tuo esserti schierato contro gli ambienti più retrivi della Chiesa locale e i fanatici sostenitori del rispetto assoluto delle tradizioni per far sì che nel corso della processione della festa patronale in onore della Beata Vergine di Siponto si utilizzasse una copia dell’icona e non si sottoponesse a stress l’opera originale che sarebbe stata pesantemente compromessa. Nel secondo caso, mi sovvengono i tuoi interventi nell’ambito di alcune commissioni, in cui, dati epidemiologici alla mano, denunciavi il tasso decisamente anomalo nel nostro territorio di una serie di patologie tumorali correlate all’inquinamento ambientale provocato dal complesso industriale dell’Enichem.

Hai collaborato a lungo con la sezione di Manfredonia della Società di storia patria e con il Nuovo Centro di documentazione storica di Manfredonia, scrivendo numerosi articoli pubblicati su riviste e atti di convegni. Hai scritto centinaia di poesie, molte delle quali entrate in alcune sillogi da te pubblicate e hai fatto parte per alcuni anni della giuria del premio di poesia “Re Manfredi”.Hai pubblicato diversi saggi sulla storia e soprattutto sulla storia dell’arte di Manfredonia e di tutta la Capitanata. Appassionato di fotografia e di filmmaking, hai realizzato decine di lavori sui più grandi pittori, scultori e architetti della storia dell’arte e sui viaggi da te fatti; la cosa commovente, ma al contempo simbolo di immensa forza d’animo e passione, è che molti di questi sono stati realizzati sulla sedia a rotelle davanti al tuo Mac in una stanza che eri riuscito a trasformare in uno studio di registrazione. Prima che la malattia ti impedisse di spostarti autonomamente, avevi effettuato sopralluoghi in vari centri della Capitanata al fine di raccogliere rilievi e materiale fotografico per un nuovo saggio sul Romanico pugliese rimasto allo stadio di bozza.

Hai trasmesso a noi figli molte delle tue passioni e hai vissuto un’esistenza ricca all’insegna dell’esuberanza e del senso del dovere, ma quello che sei stato come padre esula da questo contesto. Nell’atmosfera surreale di giorni in cui sembra non esservi futuro, guardare a te e al senso altissimo della tua vita e del tuo impegno mi sprona a non abbattermi. A volte penso che il divino Demiurgo del “Timeo” di Platone abbia distrutto gli stampi con i quali ha forgiato molti degli uomini e delle donne della tua generazione, ma, se riusciremo a guardare al vostro esempio, avremo chiara non la strada da percorrere, ma la forza e la determinazione con cui dovremo percorrerla. Le condizioni storiche cambiano, ma ciò che tu hai rappresentato per me come figlio e per Manfredonia come cittadino sempre curioso e partecipe sarà la linfa a cui attingere per costruire il mondo futuro.

Dico a te ciò che con il calice di spumante in mano auguravi alle persone amate quando raggiungevano un’importante meta: AD MAIORA!

A cura di Giuseppe Grasso, Manfredonia 18 aprile 2020