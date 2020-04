Manfredonia, “Superati i 2.000 pacchi distribuiti: 1.739 le domande per il buono spesa”

, ma questa volta sono stati individuati ed eliminati dall’elenco dei richiedenti il buono spesa per aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia del Coiv-19, predisposti dalla Commissione straordinaria al comune di Manfredonia.. A seguito dei previsti esami delle istanze, sono risultate accolte 759 domande, mentre ne sono state respinte 286 “per duplicazione istanza, inammissibilità, ritiro istanza”; 43 domande sono sospese “in attesa di riscontro da parte dei richiedenti”. Altri 1.200 pacchi alimentari sono stati forniti ai migranti di Borgo Mezzanone.Il valore dei buoni spesa erogati è di 193.600,00 euro. La Commissione straordinaria ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande per il bonus spesa che ha consentito a 680 famiglie di presentare l’istanza (complessivamente sono 1.739 le domande pervenute al comune) e inoltre di erogare ulteriori cento euro “in favore di ciascuno beneficiario ad integrazione al contributo concesso”. Tali somme verranno corrisposte a partire dal 20 aprile prossimo.

LA NECESSITA’ di una maggiore attenzione nell’assegnazione dei supporti alimentari e dei buoni spesa, è stata evidenziata anche da don Luciano della Caritas diocesana che funge da erogatore delle provvidenze messe a disposizione dal comune utilizzando i fondi assegnati dalla Protezione civile e dalla raccolta di beni alimentari da parte di privati come l’iniziativa “Spesa sospesa”. “Nelle prime due settimane – rileva don Luciano – abbiamo distribuito due mila pacchi a mille e trecento famiglie (alcune famiglie hanno avuto più di un pacco). Ora però saremo più vigli sulle richieste che continuano a pervenirci e più attenti a valutare chi ha effettivo bisogno. Ormai siamo stabilizzati sulle 140 famiglie al giorno e proseguiremo fino a quando ci sarà possibile”.

UN ALTRO canale assistenziale ormai tradizionale a Manfredonia per la variegata attività che svolge, è quello dell’Associazione del SS. Redentore, particolarmente attiva in questa emergenza in collaborazione con la Caritas diocesana e la Paser. Da oltre un trentennio è attiva una mensa destinata ai poveri nei locali presso la parrocchia delle Croce. “Dato che i nostri locali – spiega Salvatore Coppolecchia, referente dell’Associazione – non hanno lo spazio sufficiente per rispettare le distanze previste dalle norme di sicurezza, abbiamo pensato di utilizzare il servizio di ristorazione per l’ospedale e le scuole: rileviamo i pasti già pronti e li recapitiamo direttamente al domicilio dei nostri assistiti ma anche a quelle famiglie che ci vengono segnalate dai Servizi sociali comunali. Inoltre distribuiamo generi alimentari che ci vengono offerti da panifici, caseifici, ristoranti e persino dai pescatori. C’è una grande solidarietà”.

LA COMMISSIONE straordinaria ha espresso “Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti e lavoratori socialmente utili dei Servizi Sociali, alla Polizia locale, Protezione Civile Comunale, Caritas Diocesana di Manfredonia, Paser, Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordia di Borgo Mezzanone e a tutti coloro che hanno permesso di attuare le iniziative benefiche e che, con rinnovato entusiasmo, continueranno l’opera”.

Michele Apollonio