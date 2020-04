Meteo Puglia “Occhio al cielo, sarà giallo: ondata di sabbia dal deserto”

. Il responsabile è lui, lo Scirocco, il “Ghibli” come viene soventemente chiamato. Passando sui deserti dell’Africa solleva grosse quantità di sabbia, anzi, produce autentiche tempeste in grado di azzerare quasi la visibilità. La sabbia, seguendo il circolo delle correnti, viene portata verso la nostra Penisola e non appena vi è una precipitazione, essa viene veicolata al suolo assieme alle gocce. La famosa” polvere del Sahara”, che quando arriva tutto sporca. Le piogge rosse in passato sono sempre state associate a sventure future, presagi di anni nefasti e addirittura di “ira degli Dei”. Negli ultimi anni, invece, si è scoperto che tale polvere è un ottimo fertilizzante per il terreno. Le zone più interessate dal FENOMENO saranno quelle del Centro-Sud Italia: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia.

fonte meteopuglia.org