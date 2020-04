Orta Nova. Quando “andare a casa” significa “voglio uscire”

Orta Nova. Prendere la giacca e indicarla alla mamma per farle capire il desiderio e l’intenzione di “andare a casa” dei nonni, per dire in realtà: “Voglio uscire”. È ciò che ha fatto lui, un bimbo di 5 anni, autistico, dopo un mese e più di quarantena. Perché sarà pur dura per tutti rimanere a casa nel tempo del Corona Virus. Ma per i disabili lo è di più.

Non va dimenticato.

Non poter fare le solite attività che definivano la giornata come andare a scuola, andare in un centro ricreativo, incontrare i compagni di sempre, sarà sicuramente pesato a tanti, ma per i disabili è stato come infrangere uno schema, rompere una stabilità necessaria, limitare drasticamente le possibilità di conoscere. “Si è realizzato ciò che più spaventa una persona con neurodiversità: la sospensione del tempo, il restringimento del proprio spazio di azione” come scrive nel blog Per Noi Autistici Gabriella La Rovere, autrice del libro Mi dispiace, suo figlio è autistico “E le conseguenze di un cambiamento così repentino della quotidianità sono state il nervosismo alternato ad apatia, l’inappetenza con rinnovati disturbi del comportamento alimentare, la comparsa di nuove ossessioni e stereotipie, la paura di rimanere da solo”.

Eppure non arrendersi. Per tanti genitori, questo periodo vissuto con i loro figli costretti in casa rappresenta una difficoltà in più, ma anche uno stimolo maggiore a non arrendersi, a trovare nuovi modi per non abbandonare a se stessi i loro figli. E così ha fatto Anna (nome di fantasia, ndr.), la madre del piccolo autistico. “Ho usato tutto il tempo in più da trascorrere a casa con lui per cercare di stimolare l’autonomia del bambino. Ora va in bagno da solo. Ed insieme abbiamo imparato a pronunciare nuove parole da aggiungere al suo vocabolario”. A fianco dei disabili e delle loro famiglie, anche il Centro Polivalente disabili Monsignor Ventrella di Orta Nova, i cui operatori, come si rende noto dalla pagina Facebook dedicata, cercano di stabilire una relazione educativa attraverso la tecnologia e a dispetto della distanza fisica.

“La relazione educativa si costruisce attraverso la presenza costante, l’empatia, il dialogo, il contatto quotidiano che a causa dell’emergenza Covid-19 sembra che siano impossibili…ma non è così!!” le loro parole “La tecnologia diventa la nostra fedele alleata ed ecco che possiamo vederci tutti i giorni, parlare, ascoltare, esprimere sentimenti e paure, lavorare insieme, stringendoci in un un abbraccio virtuale che regala a tutti la serenità e la speranza per andare avanti”. Il bisogno di allargare i propri orizzonti è vivo in ogni essere umano. Il bisogno di conoscere il mondo e di incontrare l’altro è insito, connaturato, nell’intimo di ognuno. E così il piccolo autistico ortese ha espressamente chiesto di uscire. E la madre, pur rischiando di incontrare carabinieri e vigili, ha deciso di fare un giro in macchina con il suo piccolo assetato di vita. Piccoli gesti, grandi rivoluzioni di quelle vite che non mollano e ricordano a tutti che ci sono anche loro. E che sottolineano con forza quanto è bello esserci e andare avanti nonostante le difficoltà.