Riapprovate le graduatorie relative al “concorsone” OSS (GRADUATORIE)

“Con il presente avviso si forniscono le necessarie indicazioni operative, non tralasciando che la Commissione esaminatrice ha operato secondo i criteri già comunicati da questa Direzione Generale nei precedenti avvisi pubblicati su questo sito”. Lo rende noto la direzione generale degli OO.RR. di Foggia.

“A tal proposito, si osserva che le maggiori difficoltà riscontrate nelle attività di revisione sono in gran parte riconducibili alle errate ed imprecise dichiarazioni rese, da parte dei candidati, in merito ai servizi effettuati, in relazione sia agli Enti e alle Aziende di riferimento che, soprattutto, alla tipologia del contratto di lavoro; infatti, a titolo esemplificativo a volte ci si è “confusi” tra l’Ente, ove il servizio è stato reso ma in nome e per conto di altro e diverso soggetto con il quale si era costituito e sottoscritto il proprio rapporto di lavoro, e in altre circostanze tra co.co.co., lavoro interinale, ecc. e lavoro subordinato. Ciò premesso, nonostante la scrupolosa e complessa attività svolta, non si esclude, quindi, che in sede di verifica ed accertamento documentale dei soli titoli di servizio e del requisito specifico di ammissione al concorso (attestato OSS), si possano determinare modifiche delle posizioni di merito all’interno della graduatoria che vanno accertate, anche al fine di scongiurare illegittime assunzioni agli uffici pubblici che potrebbero sconfinare nelle conseguenti e obbligatorie denunce per dichiarazioni mendaci così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000″.

“In merito al procedimento di reclutamento dei vincitori esterni”, la direzione generale degli OO.RR. di Foggia comunica che “dal giorno martedì prossimo 21 aprile e fino al 5 maggio p.v. sarà loro consentito accedere online alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali già in possesso perché possano indicare le dieci preferenze opzionali di scelta dell’Azienda ove desiderano essere assunti. Ovviamente, la migliore posizione di merito ottenuta nella graduatoria da ciascun candidato sarà collegato all’ordine decrescente (di interesse) delle preferenze dallo stesso dichiarate”.

“Si fa presente che gli esiti delle procedure opzionali saranno pubblicate, ai fini della trasparenza, sul sito aziendale”.

Si avvisano sin d’ora i candidati vincitori che al fine di agevolare e velocizzare l’assunzione in servizio è obbligatorio che immediatamente dopo l’esercizio dell’opzione trasmettano esclusivamente al seguente indirizzo pec concorso.oss.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it i seguenti documenti probatori, scansionati in unico file in formato pdf:

1) per tutti i vincitori la dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui si indichi precisamente l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale si è conseguito il titolo, l’indicazione della sede legale e del relativo codice fiscale/partita IVA, la data di conseguimento e la Regione di riferimento;

2) per i vincitori che abbiano dichiarato il servizio prestato alle dirette dipendenze delle case di cura private accreditate/convenzionate il certificato di servizio rilasciato dalle stesse che attesti la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo professionale e l’anzianità di servizio;

3) per i vincitori che abbiano dichiarato servizio alle dirette dipendenze di Enti/Aziende Pubbliche l’estratto conto contributivo individuale rilasciato dall’INPS ovvero acquisito digitalmente tramite accesso diretto mediante PIN allo stesso Istituto.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente procedimento dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo pec concorso.oss.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.

La Direzione Generale