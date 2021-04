Carpino, boom di contagi: sono 70 i positivi Covid-19

Carpino, 18 aprile 2021. Non si ferma la pandemia di Covid-19. Sono 70 i positivi accertati al Covid-19 nella cittadina di Carpino, un incremento rispetto ai casi riscontrati la settimana scorsa. “Abbiamo una situazione non è proprio tranquilla – ha detto il sindaco Rocco Di Brina nel suo ultimo video comunicato di questa mattina – Mi risultano festicciole e ritrovamenti tra amici: non va bene, perché così rischiamo veramente di prolungare di molto questa situazione, compromettendo anche l’estate che è alle porte”.

Nella seconda parte dell’intervento, il primo cittadino ha manifestato la propria amarezza per il ritardo dei contributi del decreto “Ristori”, spettanti alle attività che rientrano nelle restrizioni del D.P.C.M. “Ho scritto direttamente al Ministro per il Sud – ha riferito Di Brina – in settimana mi recherò personalmente a Roma, al Ministero, a battere i pugni su questa questione. Non è concepibile che da settembre non riusciamo ancora ad avere questi finanziamenti da dare alle attività commerciali che sono in grandi difficoltà”.