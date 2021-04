De Sabato: “Assessori di alto profilo per un sindaco leghista, non per la città”

Foggia, 18 aprile 2021. “Nel marasma della politica locale, la nomina della nuova Giunta non è una bella notizia. Che la città sia in crisi lo raccontano ormai i continui episodi di cronaca, ed una marea di articoli e di classifiche. Ma è soprattutto​ dalla percezione del vivere quotidiano che emerge un senso diffuso di disagio ed un malessere per lo stato di abbandono in cui la città è proiettata ormai in maniera irreversibile”.

In un comunicato stampa del consigliere De Sabato, capogruppo di Senso civico, alcune considerazioni sull’insediamento del nuovo esecutivo:

“La Giunta dei “Migliori” con buona pace dei “ Peggiori”, se da un lato rappresenta una sonora bocciatura dell’attività amministrativa fin qui svolta, imposta dalle varie forze politiche di maggioranza per tentare un improbabile cambio di passo, dall’altro evidenzia la stessa inconsistenza di questa classe politica incapace di promuovere azioni programmatiche per lo sviluppo della città. È utile ricordare a tal proposito che l’attuale governo di “esperti” non è un governo di salute pubblica né uno dei tanti governi tecnici cui ormai siamo soliti assistere anche a livello nazionale”.

“Si tratta pur sempre di un governo politico a guida Landella, che ne assume non solo la leadership ma ne rivendica la genesi. Insomma è farina del suo sacco per intenderci e quindi ha colore e un’appartenenza politica ben precisa”.

“Non possiamo pensare che basti qualche aggiustamento. Lo dico in maniera anche troppo diretta perché penso che sia importante cogliere questo momento per fare luce e chiarezza sulle tante opacità di questa amministrazione e bisogna fare presto, questo conta ed è l’unica cosa che i cittadini pretendono”.

“Il motore che fa funzionare la nostra città si è rotto definitivamente. Il tema non è solo aggiustarlo, rimettere insieme i pezzi. Il tema è sostituirlo, costruirne uno nuovo”.

“Perché quello attuale si alimenta di disuguaglianze e produce disuguaglianze; si basa su promesse molto difficili da mantenere e su una serie di illusioni collettive in cui dobbiamo stare attenti a non ricadere. Pertanto con l’ingresso nella giunta di un’amministrazione politica si tiene in vita un preciso modello di sviluppo economico, politico ed etico, ci si schiera accanto al Sindaco Leghista e seppur legittima questa soluzione, non è condivisa dal sottoscritto (e credo anche dalla maggioranza dei cittadini foggiani.)”

“Cari “Esperti” in giunta – prosegue De Sabato- per quanto sicuramente lodevoli e degne di rispetto le vostre intenzioni, entrate non a difesa della città ma di un Sindaco Legista e questo è bene chiarirlo subito senza troppi giri di parole.​ Visto l’alto profilo delle personalità coinvolte, il governo degli esperti pare essere più un salvacondotto esercitato dal Sindaco vista l’aria che tirava, il cui unico scopo sarà quello di tenerlo in vita “politicamente” in attesa di un listino bloccato direzione Roma Capitale”.

“Non è comprensibile l’entusiasmo successivo ad un azzeramento di giunta, che ha prodotto la paralisi dell’attività amministrativa, per cui da circa sei mesi​ non si producono atti. Non dimentichiamo poi la ferita ancora aperta dovuta alla sostituzione del Presidente del Consiglio tra mille polemiche e giudizi indecorosi per l’onorabilità della città. Ecco forse tutte queste vicende avrebbero dovuto suggerire maggiore buon senso da parte di tutti e meno sorrisi nell’insediamento della giunta di esperti che mi auguro sappia e voglia interpretare questo senso del dovere fino in fondo, dando continuità all’impegno assunto anche qualora poi il comune dovesse essere sciolto per infiltrazioni mafiose.

“Come ​ Consigliere Comunale del gruppo Senso Civico sento il dovere morale di ribadire il senso di un impegno politico ed etico, la città che vogliamo è fatta delle idee che sapremo esprimere, dei progetti che saremo in grado di realizzare, della forza che avremo nel portare avanti ciò in cui crediamo, della capacità di fare sintesi, di riconoscere i problemi e individuare la strada migliore per risolverli. Idee e progetti di qualità che si rivolgono alle persone e non più a interessi di pochi gruppi. Costruire nuove relazioni sociali e culturali ovunque per rafforzare il ruolo di Foggia non solo come capoluogo legato alle sue innegabili capacità artistiche, storiche, ma una città nuova capace di dettare la propria agenda sociale e presentarsi come modello per tutta la provincia. Vi va di farlo insieme? Sforziamoci di farne una questione collettiva, di farne un’occasione per RI-costruire una città migliore”.