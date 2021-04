Dopo il caso dell’alunna bendata, bendare gli occhi o liberare sguardi?

Ha fatto molto scalpore la notizia che un’insegnante di un liceo veronese, durante un’interrogazione, abbia chiesto alla propria studentessa quindicenne di coprirsi gli occhi. Con i miei alunni di liceo ho scherzato dicendo che forse avrei fatto anche io lo stesso. Ci abbiamo riso sopra. Ma al di là dell’ironia il fatto esige una seria riflessione.

La DAD, in questi lungi mesi di pandemia, ha messo a dura prova sia insegnanti che alunni, e con essi, a dire il vero, anche le famiglie, chiamando in causa i genitori costretti a mettersi in gioco quasi ad ogni lezione, ad ogni connessione.

La questione che stata dietro tutto questo non riguarda solo una discussione asettica sul tema della valutazione che, si sa, deve essere non solo sommativa, ma anche formativa, nel senso che un insegnante forma anche quando e come interroga. La vera questione, invece, riguarda l’idea di scuola che un gesto come quello che è accaduto a Verona lascia trasparire.

La scuola non è solo un luogo di apprendimento, dove si imparano contenuti e si acquisiscono conoscenze, ma anzitutto essa è luogo di relazioni e ancor più di formazione.

L’apprendimento, al quale l’insegnamento è funzionale, non è fine a se stesso. Esso va inquadrato in una finalità educativa molto più grande e profonda che è la crescita umana e culturale, sociale e affettiva, etica e civile dell’alunno, che concretamente si va a coniugare in abilità, competenze e atteggiamenti. E’ in vista di tali mete educative che i documenti ministeriali parlano di Profilo educativo, culturale e professionale dell’alunno in uscita, dopo la scuola secondaria di secondo grado, meglio conosciuto con l’acronimo Pecup.

Tutto ciò che si fa a scuola serve solo allo sviluppo della personalità dell’alunno, considerato come persona unica e irripetibile, come soggetto attivo, chiamato a interagire con l’insegnante, in una relazione educativa che deve coinvolgere tutti i registri del suo essere persona: il pensiero, il cuore, il corpo, i linguaggi, la comunicazione, la socialità, la cittadinanza, la responsabilità. Legando il tutto al vissuto esistenziale dell’alunno e al contesto nel quale tale insegnamento-apprendimento si svolge. Un buon docente sa che non deve mai decontestualizzare l’apprendimento e il proprio insegnamento. Infatti, l’ambiente di apprendimento è importante, poiché incide in modo decisivo sulla qualità della relazione educativa e sui ritmi di crescita dell’alunno.

La domanda che, allora, va posta è come è cambiato il fare scuola durante la DAD, dove l’ambiente non è più lo spazio fisico dell’aula, dove è più facile controllare e gestire la classe, ma il puro e semplice vis-à-vis della schermata di un collegamento digitale. Senza la fisicità dell’aula che cosa resta all’insegnante e agli alunni per poter comunicare in modo efficace?

In questo periodo, durante la DAD, le aule sono state le camerette o le cucine delle proprie case. La scuola è diventata molto domestica e poco scolastica. L’ambiente sono stati gli occhi, le mani, lo stesso tono della voce con la cui modulazione l’insegnante si è rivolto ogni mattina ai propri alunni, confessando a volte anche le proprie difficoltà. L’ambiente sono stati i corpi e i volti con i loro “primi piani”, che in questi mesi di pandemia sono apparsi come un libro da sfogliare, da leggere e decifrare, e a volte silenziosamente da interrogare, per tentare di capire e comprendere il sottobosco delle emozioni dei ragazzi, usando le loro semplici espressioni. Ma soprattutto l’ambiente è stato il clima di fiducia e di reciprocità che si è cercato di creare per evitare che la distanza si traducesse in solitudine e in dimenticanza, in diniego e rifiuto. Per impedire che qualcuno non solo restasse indietro, ma addirittura scegliesse di andare fuori. E non dall’aula, ma dalla stessa vita.

E per farlo è stato necessario usare molta accortezza, delicatezza, oltre che attenzione e cura, andando al di là delle tecniche e delle tante tecnologie a nostra disposizione. La tecnica non cura, è solo uno strumento. Per la cura educativa ci vuole ben altro! Per questo molti docenti in questi mesi si son dovuti reinventare.

Ma se è vero, come diceva il filosofo E. Cassirer, che l’uomo è un “essere simbolico”, ecco allora che, laddove viene meno lo spazio fisico, può sovvenire in aiuto lo spazio simbolico, che è più che spazio virtuale. Il lavoro che molti docenti hanno cercato di fare durante le proprie lezioni in questi mesi di DAD è stato quello di trasformare l’aula da spazio fisico, e semplicemente virtuale, in spazio simbolico carico di nuovi significati e nuove dinamiche, nuove aspettative ma anche nuove grammatiche e nuovi alfabeti. Spazio di affidamento reciproco, di condivisione delle domande e delle difficoltà, dove ad essere condivise sono state le fragilità di questo momento.

Manche il sentirsi esposti alla debolezza di questa comunicazione educativa, dove, in un’ottica di essenzialità, si è cercato di salvare il salvabile, lottando contro paure e possibili depressioni, senso di isolamento e di abbandono, demotivazione e calo di concentrazione.

Tutto è stato funzionale a questo: salvare i ragazzi da un probabile anestesia affettiva e relazionale. L’apprendimento, si sa, è figlio delle emozioni e dei sentimenti oltre che dei processi cognitivi fatti di ragionamenti, argomentazioni e calcoli.

Abbiamo lavorato non solo per istruire usando saperi astratti, ma soprattutto per educare i ragazzi ad abitare la fragilità e la complessità causata dall’imprevisto della pandemia, perché non ricevessero risposte pronte e già preconfezionate, ma che fossero loro a elaborare risposte in grado di aiutarli ad adattarsi alla quotidianità ferita, priva di quella normalità di nuovo tanto desiderata.

E in questo contesto nuovo che, penso, molti docenti hanno cercato di collocare anche la valutazione con annesse verifiche e interrogazioni. Di certo la scuola non è basata sulla trasmissione dei saperi, ma sulla costruzione di processi, verificare i quali è molto più complicato che sentirsi ripetere nozioni apprese dai libri durante lo studio personale.

In questi mesi, a dire il vero, durante le mie interrogazioni ho preferito vedere negli occhi liberi e nudi dei miei alunni tutta la loro fatica a reggere le fragilità di questo momento, rischiando che potessero anche barare, piuttosto che disporre di una certezza valutativa ottenuta però al buio.

Quella benda fatta indossare dall’alunna avrà salvato l’insegnante da un possibile errore valutativo, ma di certo ha minato il rapporto di quella ragazza con la scuola, apparendo come un’ulteriore barriera comunicativa, insormontabile, che si è andata ad aggiungere alle tante altre che questa DAD già di suo ha eretto nella relazione educativa.

Certo, alcune volte è capitato anche a me che gli alunni si sono attrezzati per poter avere degli aiuti con fogli e fogliettini, con schermate dove leggere le risposte. E quando lo hanno fatto ne ho discusso con loro, mettendoli di fronte alla giustezza di tale atteggiamento. E’ stata un’occasione per fare formazione anche allora, usando soprattutto il metodo maieutico, suscitando in loro un dialogo interiore e un confronto con se stessi, perché non ero io il nemico da abbattere, o il “lupo” di turno che in quel momento doveva “crepare”, ma quella parte di loro che non era ancora convinta che ad essere in gioco non era solo un voto, ma tutto un mondo che si stava costruendo insieme. E ho fatto questo ponendo loro questa semplice domanda: “Che te ne fai di un voto che non meriti?” E spesso ho citato loro una frase che Papa Francesco ha detto anni fa a Roma, in Piazza S. Pietro, durante un incontro con il mondo della scuola, e cioè che “è meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca”.

E devo dire che da allora sono stati sempre molto rari i casi in cui gli alunni hanno cercato di barare.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 18 aprile 2021