Onorati: “Poche dosi per vaccinare i vulnerabili, medici di famiglia in difficoltà”

“I medici di famiglia possono vaccinare solo i pazienti vulnerabili. Questi pazienti sono definiti sulla base di patologie previste dal ministero della Salute e dalla Regione, e da questi individuate, non dal medico di famiglia. I medici di famiglia devono attenersi a queste direttive.

Il paziente vulnerabile è una persona che ha patologie tali per cui se si infetta con il covid ha più possibilità di avere conseguenze gravi”.

Salvatore Onorati, medico di Medicina generale, espone le difficoltà che in questo momento incontrano i medici di base coinvolti nella campagna vaccinale ma che non trovano le dosi adeguate al numero di pazienti che ne hanno bisogno. Ne va anche dell’efficienza degli ambulatori che hanno dato la disponibilità logistica, visto lo scarso approviginamento e le regole di conservazione. Onorati auspica un unico centro in cui potranno somministrare la dose richiesta.

“La differenza tra i vaccini – spiega Onorati- è data dalla capacità di copertura che hanno e non dalla controindicazione: vaccinare un vulnerabile anche con Astrazeneca non è controindicato, è semplicemente preferibile che si utilizzi un vaccino con una più alta percentuale di copertura. Tutta questa è la differenza”.

“Ai medici di famiglia che devono vaccinare i soggetti vulnerabili stanno arrivando in queste ore poche dosi per vaccinare. Questi vaccini presentano una difficoltà di conservazione, una volta scongelato il flacone bisognerà utilizzarlo (6 dosi) entro cinque giorni altrimenti va buttato. Una volta aperto il flacone bisogna riempire le 6 s siringhe che devono essere somministrare entro un massimo di cinque ore altrimenti vanno buttate. La macchina organizzativa è complessa e va rodata. La speranza è che al più presto sia attivo il centro vaccinale unico (presso la fiera) in cui mandare i medici di famiglia per vaccinare superando tutte le difficoltà organizzative di approvvigionamento e conservazione dei vaccini”.