Sileri: “Riaperture irreversibili, ma presto per togliere coprifuoco”

(RAINEWS). “I numeri attuali, seppur migliori, non sono ancora così buoni da abbattere tutte le restrizioni. Portare l’Rt di molto sotto lo 0,8 permetterà di alleggerire alcune misure e allungare il coprifuoco fino a toglierlo del tutto, ma non corriamo troppo. L’incidenza di contagi è ancora alta. Dobbiamo scendere sotto i 5 casi ogni 10 mila abitanti”. Lo dice il sottosegretario alla salute, Piepaolo Sileri, in una intervista a La Stampa, in merito al coprifuoco, dalle 22 alle 5, destinato a restare in vigore almeno per tutto il mese di maggio.

“Le riaperture sono irreversibili, non dovremo più temere di dover chiudere – osserva – la campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati ottenuti dai Paesi più avanti di noi, come Inghilterra e Israele.

Le riaperture erano previste per il 1. maggio, cambia poco anticiparle al 26 aprile- dice – non si può parlare di vittoria o di sconfitta di qualcuno. Serviranno attenzione e gradualità nell’allargare le maglie perché con aperture avventate, senza sufficienti controlli, rischiamo di fare passi indietro”.

