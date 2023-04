Blitz GdF nel Foggiano: trovati 12 lavoratori in nero e oltre mezzo chilo di droga

A Manfredonia, invece, nel corso di un controllo economico del territorio, è stata individuata su strada una consegna di mobili a domicilio per oltre 16.000 euro effettuata da un negozio di arredamenti completamente in nero. A Cerignola è stato scoperto un commerciante di prodotti lattiero caseari evasore totale che per più anni, senza presentare dichiarazione dei redditi, ha occultato al fisco ricavi per oltre 400.000 euro.

Nel corso delle attività ispettive sono stati individuati anche 12 lavoratori in nero: 1 presso un consulente del lavoro di Cerignola, 5 in un ristorante di Peschici, 2 addetti ad un autolavaggio di Vieste, 2 in una pescheria di Lucera, 1 in un bar di Manfredonia ed 1 in un banco di frutta a Serracapriola. In quest’ultima località i finanzieri della Tenenza di Torre Fantine hanno sequestrato, ad un commerciante ambulante abusivo, 45 chili di pesce venduto senza le prescritte autorizzazioni. Attesa la rapida deperibilità, il prodotto è stato devoluto ad un ente caritatevole.

Inoltre, grazie al fiuto delle unità cinofile, in pochi giorni i Baschi Verdi della Compagnia di Manfredonia hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, marijuana, cocaina ed eroina tra Foggia, San Severo, Manfredonia ed Apricena. 7 persone sono state segnalate all’Autorità Prefettizia per uso personale di sostanze stupefacenti mentre nei casi riguardanti quantitativi più elevati o suddivisi in dosi i 3 responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Uno dei sequestri è avvenuto lungo la statale 89 dopo che i finanzieri avevano notato la stessa persona recarsi più volte al giorno sotto ad un cavalcavia alcuni chilometri prima di Manfredonia; al momento dell’intervento i baschi verdi hanno rinvenuto oltre 150 grammi di hashish ed un bilancino di precisione in un nascondiglio ricavato sul posto. I controlli proseguono senza soluzione di continuità nel contesto del presidio economico – finanziario assicurato dalla Guardia di Finanza a tutela delle persone oneste, delle imprese che rispettano le regole e della legalità.