Campionato Nazionale di karate, grande impresa per la Funakoshi Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/04/2023 – Si è svolto a Montecatini Terme (Pistoia) sabato 15 e domenica 16 aprile il Campionato Nazionale Fesik di karate che ha visto la partecipazione di ben oltre 1500 atleti iscritti.

La squadra è stata guidata dal Maestro Vincenzo Brigida, docente federale c. Nera 7 dan, dall’ arbitro Internazionale il Maestro Salvatore Brigida c. Nera 6 dan, dalla Maestra Rossella Brigida c.Nera 4 dan e dal coach Michele Brigida, componenti d’eccellenza del karate Italiano manfredoniano. Grande impresa, anche questa volta per la Funakoshi di Manfredonia che non solo, ha dovuto affrontare un viaggio durato ben 8 ore, per poi gareggiare direttamente come se si avesse riposato nel letto di casa, ma anche le condizioni climatiche non sono state delle migliori.

Il palazzetto era gremito di atleti alla cui vista i ragazzi manfredoniani, dì età compresa tra i 6 e i 14 anni, hanno avuto un momento di grande ansia e timore perché ciascuna categoria aveva un minimo di 20 iscritti. Eclatante è stata la gara di Tomaiuolo Libera, atleta manfredoniana, che alla sua prima esperienza ha dovuto affrontare ben 42 atlete. Numeri da capogiro e che farebbero intimidire chiunque, ma grazie all’ esperienza ed alla professionalità dello staff tecnico che ha saputo ricaricare i ragazzi, facendo leva sugli allenamenti, i sacrifici fatti per arrivare fin lì e la loro bravura che non è affatto comune, sono riusciti a tirare fuori la grinta e la tenacia tipica del vero karateka, infatti la cascata di medaglie non si è fatta attendere.

Alla fine della gara si sommano i punteggi ottenuti da ciascuna società per stilare il podio delle palestre vincitrici. La Funakoshi con i suoi soli 13 atleti, gara dopo gara, ha conquistato un bottino di medaglie che l’hanno permessa di salire sul podio Nazionale conquistando il 3 posto su 107 società partecipanti provenienti da tutta Italia, a soli 3 punti dal secondo posto, portando così in alto il nome della città di Manfredonia.

E’ proprio il caso di dirlo, e’ un successo di “squadra” sottolinea il Maestro Vincenzo Brigida – presidente e fondatore della società nata a Manfredonia 43 anni fa – un’impresa per niente facile visto il livello degli avversari ed il loro elevato numero, la posta in gioco e il fatto che per molti dei nostri ragazzi sia stata la gara di esordio nelle competizioni”. È stata un’occasione per tutti i partecipanti di sperimentare il piacere della sana competizione, toccare con mano la bellezza della cooperazione e dello spirito di squadra. Gli atleti si sono cimentati in un confronto costruttivo con i propri avversari, cercando di tirare fuori la grinta e la determinazione, qualità essenziali di ogni karateka.

La gara si è svolta in un clima sereno e gioioso e ha saputo evidenziare le basi di una disciplina come il karate che educa, attraverso lo sport, alla vita prima che alla competizione sul tatami. “Siamo contenti di far parte della famiglia FESIK, che con intenso lavoro cerca di costruire una federazione seria e competente che attraverso le gare e i corsi d’aggiornamento non perde occasione di tramandare i veri valori del karate: lealtà, rispetto e disciplina. Il numero così elevato di partecipanti ad un campionato rispecchia la serietà del lavoro targato FESIK.”

Un doveroso ringraziamento va a tutti i genitori che con grande dedizione e sacrificio hanno contribuito alla realizzazione di questo grande risultato.

Ecco l’elenco dei nostri campioni:

– Tomaiuolo Andrea 3 volte Campione Italiano kata,

– Palumbo Filippo Campione Italiano kata, Vice Campione Italiano kata e Oro Coppa Italia Kumite,

– Russo Giuseppe 2 volte Campione Italiano kata e Kumite, medaglie di bronzo coppa Italia,

– Paolo Albanese Campione Italiano kata e Vice Campione Italiano kata,

– Brigida Vincenzo Campione Italiano kata, Medaglia di Bronzo kata, Argento Coppa Italia Kumite,

– Giorgia Martino Campionessa Italiana Kata e Medaglia di Bronzo Kumite,

– Rinaldi Cristina Medaglia di bronzo kata,

– Tomaiuolo Libera Medaglia di bronzo Kumite,

– Totaro Alessia Mariateresa Medaglia di bronzo coppa Italia,

– Graziano Romito Oro coppa Italia kata e Bronzo coppa Italia Kumite,

– Caputo Pietro Medaglia di bronzo coppa Italia kata.

Ottima la partecipazione di Sofia Rinaldi e Giulia Lauriola.