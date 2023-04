Foggia, 18 aprile 2023 – Ancora un forte boato ha scosso la città di Foggia. Poco fa è stato fatto esplodere un grosso petardo rudimentale su un pianerottolo del terzo piano di una palazzina in via Silvio Pellico. Al momento non si conta nessun ferito. Sul posto presenti i Vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine.

Si attendono aggiornamenti sul caso.

Fotogallery ENZO MAIZZI: