La produzione iniziale dei nuovi autobus inizierà negli altri stabilimenti del Gruppo. Si proseguirà a Foggia, con l’installazione dei sistemi di propulsione alternativa e dei moduli batteria prodotti a Torino. Sarà completato anche a Foggia con l’aggiunta di componenti in gran parte forniti dalla filiera automobilistica nazionale, sottolinea Iveco Bus. Le attività di produzione e ricerca e sviluppo sulle batterie, nonché la fornitura di motori per veicoli a basse emissioni, saranno affidate – come detto – a FPT Industrial, il marchio del Gruppo dedicato alle tecnologie powertrain.

Lo riporta il sito sustainable-bus.com.

Come riporta www.autobusweb.com, ad aprire la cerimonia di inaugurazione Gerrit Marx, Ceo Iveco Group: «Iveco Group è nato nel 2022, contempla 8 brand, 26 stabilimenti e occupa 35mila dipendenti. L’Italia è al centro della nostra strategia e l’inaugurazione dello stabilimento di autobus di Foggia è una decisione naturale. Questo stabilimento, nato nel 1975, già realizza migliaia di motori per il gruppo e per tanti clienti nazionali e internazionali. Ora con un investimento di 40 milioni di euro sugli stabilimenti italiani (Torno e Foggia, ndr) puntiamo sulla mobilità a zero emissioni. La partnership con Hyundai è un’altro tassello per la costruzione dei nostri obiettivi futuri».

Adolfo Urso è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy: «Sono felice di essere qui e ringrazio il gruppo Iveco e tutti quelli che hanno creato questo evento così significativo. Sono felice che il gruppo Iveco sia un’azienda italiana, un’eccellenza del made in Italy che crea valore per i territori. In Italia si producevano, sino a 10 anni fa, 5700 autobus: l’anno scorso solo 271 unità su un’immatricolazioni di 3.000 autobus. Ci auguriamo che questo punto di svolta, questo stabilimento, diventi un modello per quello che può accadere nel prossimo futuro nel nostro Paese. Questo nuovo stabilimento è importante anche per riattivare la filiera produttiva e rappresenta come il Pnrr sia uno strumento che può davvero essere un volano per incentivare la produzione industriale made in Italy».

Presente all’inaugurazione anche Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, che ha dichiarato: «Questo per noi è un momento di grande felicità e orgoglio, oggi Foggia è ‘capitale’ e punto di svolta per la nostra Regione. Questo stabilimento cambia la storia del trasporto pubblico su gomma e Iveco è stato un campione di coraggio e un esempio di amore per il pianeta e per le persone. Per questo sono grato a chi ha deciso di investire in questo territorio. La regione sta investendo grandi risorse per il rinnovo del parco autobus, siamo convinti che investire nel settore del trasporto pubblico possa diventare un volano anche per il settore del turismo e per in tanti lavoratori e studenti pugliesi». Fonte autobusweb.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI