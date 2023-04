Laboratorio delle Idee: “No alla strumentalizzazione della Carriera Alias!”

MANFREDONIA (FOGGIA), 18/04/2023 – “Abbiamo appreso del convegno dal titolo:”La libertà educativa della famiglia – Rischi di “Colonizzazione ideologica” connessi all’introduzione nelle scuole della Carriera Alias”.

Il Laboratorio delle idee come gruppo giovanile che ha a cuore il benessere psicologico di ragazzi, ragazze e ragazzə del territorio dichiara la propria contrarietà ad iniziative che con titoli allarmistici e sensazionalistici vertono sulle paure e l’ignoranza delle persone. Riteniamo necessario spiegare cosa sia la Carriera Alias. Essa è una procedura di riservatezza che si instaura tra la scuola, il ragazzo o la ragazza trans e i suoi genitori in caso di studenti, studentesse e studentə minorenni.

Essa “permette di modificare il nome anagrafico con quello di elezione nel registro elettronico, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola aventi valore non ufficiale”. È una procedura utile per contrastare fenomeni di transfobia e bullismo che avvengono all’interno dei contesti scolastici, un modo per evitare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché episodi più gravi. La scuola è un luogo laico e tali devono essere le scelte adoperate.

Tramite mezzo stampa l’Arcivescovo ha dichiarato la propria assenza, prendendo le distanze dall’evento. Ci aspettiamo che la stessa cosa faccia il Sindaco di Manfredonia, inserito tra i saluti istituzionali. Manfredonia e soprattutto le giovani generazioni meritano una città diversa, dove la Carriera Alias venga istituita in ogni scuola. Supportiamo l’Istituto Comprensivo “De Sanctis – Giordani”, l’unica scuola di Manfredonia ad averla introdotta, spesso oggetto di critiche e offese. Vogliamo vivere in una città inclusiva, una città capace di riconoscere diritti e di affiancare le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ della città a cui va tutto il nostro sostegno”. Lo riporta il Laboratorio delle Idee.