Meteo Puglia, ancora maltempo ma è in arrivo l’anticiclone: ecco quando

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, fa sapere che l’anticiclone delle Azzorre si è spinto verso Nord e copre le Isole Britanniche, da qui va a unirsi a un altro campo di alta pressione sulla Scandinavia formando un unico e robusto blocco sul Nord Europa. Nel cuore del Continente, tra Germania e Grecia passando per l’Italia, il campo è invece aperto a incursioni fredde e instabili da Nord Nord–est.

Ecco che sul Mediterraneo centrale insisterà per almeno altri 2 giorni una bassa pressione in quota che favorirà frequenti temporali sul Centro-Sud italiano. Campo aperto che tra Germania e Italia favorirà poi anche il richiamo di una goccia artica anomala tra mercoledì e giovedì: in pratica aria polare-artica dal confine tra la Finlandia e la Russia si fionderà come un proiettile, in moto retrogrado da Est verso Ovest (normalmente le perturbazioni alle nostre latitudini seguono il verso contrario), dalle terre lapponi fino a Londra.

Dal weekend però è atteso il ritorno del bel tempo ovunque, anche al Centro-Sud, dopo questa interminabile fase fredda e instabile. Il mese di aprile, dunque dopo i temporali dei prossimi 3 giorni sembra voler mettere la testa a posto: questo mese capriccioso, dal weekend, tornerà a regalarci sole e temperature superiori ai 23-24 gradi, come è giusto che sia, almeno dal punto di vista climatologico, in questo periodo dell’anno.