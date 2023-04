“Oro Rosso” dell’artista foggiano la Marca vola in Svizzera

Foggia, 18 aprile 2023 – Sabato 29 aprile, Domenico la Marca, cantautore foggiano, sarà a Berna, ospite con il suo nuovo album “Oro Rosso” delle Pecore Ribelli.

Domenico ha conosciuto le Pecore Ribelli qualche anno fa lì a Berna, dove, nella Missione Italiana degli Scalabriniani, aveva tenuto uno spettacolo musicale.

Le Pecore Ribelli da alcuni anni promuovono i prodotti di NO CAP , di Libera Terra e organizzano serate di degustazione di vini prodotti nelle terre confiscate alla mafia. Hanno quella certa idea di mondo che li tiene collegati, in rete e dal vivo, con l’attualità, i grandi problemi, e con l’Italia. Hanno idee molto chiare su immigrazione, razzismo, democrazia e seguono le nostre incredibili involuzioni su vicende come quella che ha riguardato Liliana Segre o sulla terribile telenovela estiva sui porti chiusi.

Ed è proprio per questo che non è stato difficile creare quel feeling con il cantautore-il cantastorie dei migranti e degli esclusi.

Dall’esperienza in Svizzera, è nata una delle canzoni più belle e forti di la Marca “I Bambini nascosti”, premiato al Cantagiro 2020 da Carmen di Domenico, con il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Il brano racconta di quei bambini invisibili, figli dell’emigrazione italiana, costretti a vivere nascosti in Svizzera, per leggi ingiuste che non ammettevano che i lavoratori potessero portare con se le famiglie, i propri figli.

Max Frisch, lo scrittore, negli anni Sessanta. aveva trovato la formula giusta: “Volevamo braccia, sono arrivati esseri umani”.

Di essere umani e di umanità parla il nuovo album “ Oro Rosso” che Domenico la Marca presenterà a Berna.

Oro Rosso non vuole solo sottolineare il senso profondo delle esperienze di persone sfruttate, esistenze ridotte a schiavitù, spesso invisibili e sconosciute, ma anche invitare ogni cittadino, a dare una risposta alla domanda di eticità, alla dignità dell’uomo che chiede giustizia.

La musica ha una forza straordinaria: arriva dritta nel cuore. Una canzone può aiutarti a leggerti dentro, farti stare bene. Spesso bastano poche parole di una canzone, accompagnata da una bella melodia a fare breccia dentro le persone. Una canzone che parla di sociale- come dice Domenico la Marca- spesso vale più di un convegno di approfondimento su tematiche con professori accademici. Domenico, da alcuni anni, ha deciso di raccontare le storie dei più fragile con le sue canzoni perché sono tante quelle persone non riescono ad essere nemmeno spettatori dello spettacolo che è la vita. L’augurio che facciamo al cantautore sipontino è di portare in giro le sue canzoni perchéi più poveri, fragili possano avere un posto in prima fila e, perché no, anche diventare attori protagonisti.

Il concerto “Oro Rosso” di Domenico la Marca, accompagnato da Aldo e Bruno Gorgoglione, vede tra i promotori Piazza Italia, trasmissione radiofonica culturale per gli italiani e italofoni, L’Eco, il più diffuso settimanale italiano in Svizzera.