www.statoquotidiano.it Gargano 18/04/2023 – Un appuntamento tradizionale all’insegna della beneficenza e della convivialità si sta avvicinando. Manca sempre meno, infatti, al Moto-Incontro, evento in calendario per il 7 maggio 2023. L’edizione che sta per arrivare assume ancora più rilevanza, si tratta infatti della 5ª edizione del raduno, che richiamerà a Carpino tanti motociclisti, ma non solo, provenienti da ogni parte della Puglia. L’evento è promosso e organizzato dal Motoclub Bikers Carpino con la collaborazione della Pro Loco di Carpino e il patrocinio del Comune di Carpino. PROGRAMMA

ore 8.00 Iscrizione con colazione

ore 10.30 Benedizione in Piazza del Popolo

ore 11.30 Aperitivo offerto dal Bar Blenx in Piazza D’Aragona, Ischitella

Ritorno a Carpino per il pranzo accompagnato da musica e tante sorprese