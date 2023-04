Trani. Articolo97 presenta al Comune la petizione di Via Falcone

www.statoquotidiano.it. Stamani, noi di Articolo97, abbiamo consegnato al Comune 500 firme di cittadini che chiedono la messa in sicurezza di via Falcone. Pensiamo che la prevenzione sia un dovere dell’amministrazione piuttosto che provare ad intervenire dopo, a tragedia avvenuta.

I cittadini, attraverso il nostro Movimento Civico, chiedono di essere presi in carico, che qualcuno si prenda cura di loro, prima, non dopo, tramite interventi possibili, poco impegnativi economicamente, ma in grado di prevenire incidenti e tragedie. Parliamo del tratto di strada compreso tra Via Pozzo Piano e Via Trombetta, dove insistono numerose attività commerciali, nonché del tratto antistante il Palazzetto dello Sport.

Si chiedono strisce pedonali su dossi, con illuminazione dedicata e con segnalazioni luminose intermittenti, per favorire l’attraversamento della carreggiata in sicurezza. Si chiede di ridurre, per il solo tratto di strada in questione, il limite di velocità a 30 km/h, per abbassare il rischio di investire pedoni. E infine si chiedono due cose estremamente basilari ma ancora paradossalmente mancanti: strisce segnaletiche orizzontali (oggi ci sono solo le ingannevoli strisce per l’area mercatale) e un po’ di marciapiede, anche in asfalto o cemento, sul lato della carreggiata adiacente alla ferrovia.

Oggi siamo in 500 a chiederlo.

Giuseppe Curci

Presidente Movimento civico Articolo97 – Trani

Raffaele Covelli