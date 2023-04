Violento temporale colpisce il Gargano: frane, allagamenti e grandine causano disagi

www.statoquotidiano.it Gargano 18/04/2023 – Si è abbattuto sul Gargano un forte temporale autorigenerante che ha causato frane, allagamenti e disagi alla circolazione. Secondo le fonti meteo di MeteoGargano su Facebook, il temporale ha avuto “innesco” sul lago di Varano e sviluppo verso sud-sud/ovest, interessando le zone interne del promontorio.

La stazione meteo di San Marco in Lamis ha registrato un parziale pluviometrico di oltre 70mm dalla mezzanotte, segno dell’intensità del fenomeno.

Segnalazioni arrivate anche da San Nicandro Garganico, attraverso un comunicato del Sindaco Matteo Vocale sui social: “un sistema temporalesco sta interessando, da circa un’ora, il territorio sannicandrese: al momento, in un’ora sono caduti circa 30 mm (30 litri per ogni metro quadro) di pioggia, una quantità spropositata.

Polizia Locale e Protezione Civile comunale stanno monitorando le situazioni più critiche. Allagamenti si segnalano nelle zone solite: Brenna, Tarantone, via Gramsci (sulle quali, lo ricordo, stiamo progettando un intervento per cui abbiamo ottenuto 2,5 milioni di euro per implementare una fogna bianca adeguata).