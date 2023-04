Vola Gino Lisa: “Un servizio navetta dedicato esclusivamente all’aeroporto”

FOGGIA, 18/04/2023 – Ieri mattina il Comitato Vola Gino Lisa ha incontrato il Dirigente dell’A.T.A.F., l’Ing. Ciuffreda, con il quale si è discusso su quali debbono essere i passi da compiere per rendere il servizio di trasporto pubblico urbano, da e per l’aeroporto di Foggia, efficiente e funzionale soprattutto in concomitanza del prossimo periodo estivo.

Il Comitato, da sempre, è convinto che il servizio di trasporto pubblico e privato sono il corollario efficiente per il funzionamento dell’aeroporto. Il Dirigente, con grande gentilezza e collaborazione, si è detto disponibile a fare in modo che il servizio risulti ottimale. Infatti ha dato la disponibilità alla richiesta del Comitato di installare delle pensiline in corrispondenza della fermata ubicata in prossimità dell’aeroporto, su Viale degli Aviatori, in relazione del percorso dei mezzi n. 18 e 19.

Queste nuove pensiline permetteranno ai viaggiatori di poterle utilizzare sostando in maniera più comoda in attesa dell’arrivo del proprio autobus. Il Comitato con i suoi rappresentanti si è reso disponibile, inoltre, a collaborare con A.T.A.F. e la sua dirigenza per rendere più rapido e proficuo il rapporto di comunicazione con la compagnia Lumiwings e con la società Aeroporti di Puglia S.p.a..