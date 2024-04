Bari – Monte Sant’Angelo. Con recente provvedimento della Corte d’Appello di Bari, presidente dottoressa Francesca La Malfa, in riforma della sentenza emessa l’11 dicembre 2020 dal Gup del Tribunale di Foggia, è stato assolto “per non aver commesso il fatto” Aldo Ciliberti, 08.02.2000 residente a Monte Sant’Angelo.

Il 24enne, difeso dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, era stato condannato ad anni uno e mesi 9, giorni 10, di reclusione con l’accusa di furto aggravato.

In particolare, con fatti commessi il 06.04.2019, il Ciliberti era stato imputato poiché, in concorso con R.M. (2002, minorenne), si impossessava di una collana di oro giallo intrecciato con piccoli pendenti, sottraendo il monile a (…), mediante l’introduzione nell’abitazione della predetta persona offesa, danneggiando Ia porta di ingresso, con l’aggravante di aver commesso il delitto con violenza sulle cose.

“E’ interessante evidenziare – dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace – che in Appello è stata accolta la mia tesi della inutilizzabilità anche in sede di abbreviato di dichiarazioni autoindizianti se rese senza la presenza del difensore e non sottoscritte”.