Manfredonia. La Provincia di Foggia, Manfredonia compresa, si trova ad affrontare una sfida senza precedenti mentre il caldo e la siccità rischiano di compromettere la regolare produzione di grano nella regione.

L’allarme a StatoQuotidiano.it è stato suonato dagli agricoltori locali, con il signor Pietro Di Donato che ha sollevato la sua voce con altri proprietari terrieri per attirare l’attenzione su questa crescente crisi.

Le temperature elevate e la mancanza di piogge hanno creato un ambiente ostile per le colture di grano, mettendo a rischio non solo il reddito degli agricoltori ma anche la sicurezza alimentare della regione. Il signor Di Donato, un volto rispettato nella comunità agricola locale, ha espresso la sua preoccupazione per le conseguenze immediate e a lungo termine di questa situazione critica.

“Abbiamo affrontato siccità e periodi caldi in passato, ma quello che stiamo vivendo quest’anno è senza precedenti“, ha dichiarato Di Donato “Le nostre coltivazioni di grano stanno soffrendo, e c’è una reale minaccia che la nostra produzione possa essere compromessa.” “Qui avremmo bisogno di 100 ml di acqua per metro quadro, ma ci sono giornate dove siamo allo zero. Rischiamo di morire tutti con le nostre aziende”

La località Ramatola, come molte altre zone agricole della regione, si trova ora di fronte a una lotta contro il tempo per trovare soluzioni innovative e immediate per proteggere le colture e garantire una produzione sostenibile di grano. Gli agricoltori stanno esplorando varie strategie, dall’irrigazione più efficiente all’uso di colture più resistenti alla siccità, ma il tempo stringe.

Il problema non riguarda solo gli agricoltori locali, ma ha anche implicazioni più ampie per l’economia e la comunità. La produzione di grano è un pilastro dell’agricoltura locale e fornisce un contributo significativo all’economia regionale. La mancanza di raccolti di successo potrebbe avere ripercussioni negative su tutta la catena alimentare, dall’approvvigionamento locale alla disponibilità di prodotti nei mercati nazionali.

In risposta a questa crisi imminente, è necessaria un’azione coordinata da parte dei governi locali e nazionali, insieme agli agricoltori e agli esperti del settore. È fondamentale fornire sostegno finanziario e risorse per aiutare gli agricoltori ad adottare pratiche agricole più sostenibili e adattabili al cambiamento climatico.

