Foggia. “La riapertura del Centro Polivalente ‘Nicola Palmisano’ non è più procrastinabile. L’ultimo sopralluogo ha evidenziato come ci siano tutte le condizioni per intervenire sulle criticità presenti e restituire la struttura alla comunità. Chiedo ufficialmente all’assessore competente di attivarsi in tal senso”.

Così la consigliera comunale PD Anna Rita Palmieri. “Come molti ricorderanno, sono stata la prima ad occuparmi personalmente della struttura, chiusa nel 2021, non già a causa del Covid come qualcuno oggi erratamente racconta, bensì per le evidenti anomalie nella gestione amministrativa del Centro perpetrate dal governo di centrodestra e finite anche sugli organi di stampa. Ne sono seguiti periodi di totale inerzia ed abbandono della struttura, lasciata alla mercè di indegni atti vandalici sui quali è il momento di intervenire.

L’ultimo sopralluogo, avvenuto su mio input in 4^ Commissione – e ringrazio i colleghi che hanno subito rilevato l’importanza del tema e si sono attivati chiedendo lumi -, ha portato alla luce una situazione agevolmente sanabile a fronte di una concreta e reattiva volontà politica.

Il Centro svolgeva una funzione sociale di assoluta rilevanza per le fasce anziane della nostra comunità, da troppo tempo private di un presidio presso cui ritrovarsi e svolgere attività di socializzazione, ludiche e di benessere psico-fisico. E’ giunto il momento di rispondere alla crescente istanza che da loro proviene.

Auspico che l’assessorato alle Politiche sociali, competente in materia, e l’amministrazione tutta si attivino con celerità” conclude la consigliera.