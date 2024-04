Si chiama “Stove na volte” la nuova commedia in programma dal 16 al 19 aprile al Cine Teatro San Michele di Manfredonia.

“Stove na volte” è tratta dalla Commedia I Sciaddei di Michele Racioppa, con adattamento e rielaborazione di Dina Valente.

Trama

Due famiglie marinare dei tempi andati, una ricca e l’altra povera, si guardano a… debita distanza. Ma Cupido scocca la freccia e fra Tonine della famiglia povera e Lucie della famiglia ricca scoppia l’amore. Fra vicende e traversie varie le due famiglie alla fine si ritrovano insieme.

La commedia, tratta da “Gli Sciaddei” di Michele Racioppa, è in vernacolo sipontino per promuovere il recupero culturale del nostro passato, ma soprattutto per preservare e tramandare il dialetto che rappresenta la memoria storica e l’espressione un po’ colorita, tipica della tradizione popolare.

