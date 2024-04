Leonardo Manfredi della Sartoria Manfredi premiato per 50 anni di ininterrotta attività lavorativa

San Severo. Questa mattina, presso la sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – Il Sindaco Francesco Miglio e il Vice Sindaco Salvatore Margiotta hanno tenuto una cerimonia di premiazione per sottolineare i 50 anni di attività di un conosciuto ed apprezzato artigiano di San Severo.

Si tratta di LEONARDO MANFREDI, della omonima sartoria MANFREDI di Via Matteo Fraccacreta, che ha recentemente festeggiato i 50 anni di attività della propria attività, tutti trascorsi nella storica sede nel cuore del centro storico cittadino a due passi da Piazza Municipio.

“Abbiamo volutamente concesso un meritato plauso – dichiarano il Sindaco Miglio ed il Vice Sindaco Margiotta che hanno effettuato la premiazione – ad un concittadino come Leonardo che tanto si è speso per servire la sua comunità in cinque decenni, affiancato dalla famiglia, in particolare dalla moglie Maria Grazia del Tito e più recentemente dalla figlia Valentina Manfredi che prosegue sulle orme paterne il lavoro. Leonardo meritava un pubblico riconoscimento per i 50 anni di ininterrotta e lusinghiera attività lavorativa che ne fanno uno dei più longevi sanseveresi nel settore”.