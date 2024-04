BARI – Nei giorni scorsi i finanzieri della sezione operativa navale di Manfredonia (Foggia) hanno sorpreso due persone, in due distinte operazioni, mentre pescavano ricci di mare. In totale oltre 1.200 esemplari, ancora vivi, sono stati rigettati in acqua per consentirne il ripopolamento: la pesca è vietata per tre anni da una legge regionale e i due sono stati sanzionati per utilizzo e detenzione di attrezzature vietate dalla normativa.

In altre due attività sono poi stati sequestrati 2.700 chili di vongole e due draghe idrauliche utilizzate per la raccolta. Le violazioni, in questo caso, riguardano lo svolgimento di queste attività in tempi vietati e la mancanza di indicazione nei documenti di tracciabilità del luogo di raccolta dei molluschi.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.