RSA “San Raffaele” di Troia: incontro tra il Direttore Generale e i lavoratori

Questa mattina il Direttore Generale della Asl Foggia Antonio Nigri, insieme al direttore del distretto socio sanitario di Troia Accadia Giuseppe Mescia ha visitato la RSA “San Raffaele” di Troia per incontrare il direttore operativo Luciano Ladisi e i dipendenti della struttura.

Presente anche il sindaco di Troia.

“ASL Foggia, con atti amministrativi – spiega il Direttore Generale – ha provveduto a liquidare le spettanze alla società come da tariffe stabilite dalla Regione, sulla base della verifica delle prestazioni eseguite. Ci aspettiamo di conseguenza che anche i pagamenti mensili ai lavoratori siano regolari e su questo ci stiamo confrontando”.

Dalla Direzione Strategica un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari che stanno continuando ad assicurare assistenza e cura agli ospiti della struttura, con grande professionalità ed abnegazione.

“Sebbene – aggiunge Nigri – ci siano punti di divisione e confronto, quello di oggi è anche un momento di collaborazione. Siamo qui, infatti, per accertarci che tutto questo non abbia riflessi sulla salute degli ospiti e per ribadire quanto siano prioritari il benessere e la sicurezza di lavoratori e degenti”.

Insieme al Direttore Generale, erano presenti lo pneumologo Paride Morlino, il neurologo Pietro Grieco, il dirigente delle cure primarie distrettuali Fano Abiuso.

I medici della ASL, accompagnati dal direttore sanitario della struttura, Francisco Donato Antezza, hanno visionato lo stato clinico assistenziale degli ospiti, trovati in ottime condizioni. L’assistenza è apparsa in continuità con quanto riscontrato dagli operatori sanitari ASL nei precedenti incontri. Apprezzata in particolare la qualità della cura della persona.

Effettuato anche un sopralluogo tecnico ad opera del personale del dipartimento di prevenzione.

Domani il direttore generale incontrerà anche i lavoratori della RSA di San Nicandro Garganico.