Vitulano Drugstore Manfredonia: buona annata U17, parla Ese

Si è da poco concluso il Campionato Regionale Under 17. Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha partecipato anche quest’anno alla competizione con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dei suoi talenti. A riguardo, ecco le parole del responsabile della squadra, Giuseppe Ese:

“Questo era un anno di transizione, come ho detto ai ragazzi all’inizio. Difficile ripetere la scorsa stagione con un gruppo nuovo, fatto anche da chi non ha mai giocato o proveniente dal calcio. Le squadre che hanno terminato la stagione davanti in classifica avevano qualcosa in più di noi.”

Nell’annata precedente, i ragazzi di Ese avevano vinto il Girone A, fermandosi solo nella Finale del Campionato e nelle semifinali della Coppa Puglia, entrambe le volte contro l’Itria. Il nucleo fondamentale di quella squadra ha inciso significativamente in questa stagione nella categoria Under 19.

Compito non facile dunque per Ese, quello di creare un nuovo organico di valore. Nel Girone A, i sipontini sono arrivati al quinto posto. “Dudù”, come è affettuosamente conosciuto il responsabile dell’Under 17 sin dal suo passato da giocatore, esprime soddisfazione per il lavoro svolto:

“Ognuno ha dato il massimo e ci siamo divertiti, giocando delle belle partite. Siamo partiti bene, poi sono arrivate alcune sconfitte consecutive per poi riprendere a vincere. In questi alti e bassi è mancata l’esperienza. I ragazzi sono cresciuti tanto: in un anno era difficile per i nuovi apprendere le dinamiche del futsal e, ognuno, nel suo piccolo è migliorato. Agli allenamenti sono sempre venuti in tantissimi e questa è una cosa molto positiva.”

L’occhio, nel settore giovanile, non può che essere rivolto verso il futuro:

“Mi auguro che l’anno prossimo i ragazzi facciano un campionato migliore; ci sarà una buona squadra con anche alcuni attuali elementi dell’Under 15. Il bilancio sulla stagione è assolutamente positivo e questo campionato, lungo e difficile, è stato davvero piacevole.”

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia