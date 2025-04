Mutui, azioni e prestiti: cosa cambia per le famiglie con il taglio dei tassi Bce

Respiro per gli investimenti

Con il costo del denaro più basso, potrebbe proseguire la risalita dei prestiti alle famiglie ma anche alle imprese. Secondo i dati Bce, il tasso d’interesse medio sui nuovi prestiti alle imprese è sceso al 4,1% a febbraio, dal 4,3% di gennaio. E la crescita dei prestiti alle imprese è tornata ad aumentare a febbraio, raggiungendo il 2,2%. Ma non è tutto in discesa, e sempre per colpa dell’incertezza: gli standard creditizi per i prestiti alle imprese si sono nuovamente irrigiditi leggermente nel primo trimestre del 2025. Come nel trimestre precedente, ciò è dovuto principalmente al fatto che le banche sono sempre più preoccupate per i rischi economici affrontati dai loro clienti. La domanda di prestiti da parte delle imprese è diminuita leggermente nel primo trimestre, dopo una modesta ripresa nei trimestri precedenti.