41-bis e corrispondenza, Armando Li Bergolis perde in Cassazione: fermati documenti non certificati dell'avvocato

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti delle comunicazioni tra detenuti al 41-bis e difensori: è legittimo trattenere atti giudiziari privi di certificazione di autenticità. La decisione (sentenza n. 13360/2026) riguarda Armando Li Bergolis, detenuto sottoposto al regime speciale, che aveva contestato il mancato recapito di una missiva inviata dal proprio avvocato contenente documenti processuali.

Il caso nasce dal trattenimento della corrispondenza da parte dell’autorità penitenziaria, ritenuta potenzialmente utilizzabile per comunicazioni illecite in assenza di attestazione di conformità degli atti allegati.

La difesa aveva denunciato la violazione del diritto di difesa, sostenendo che la misura fosse sproporzionata e non adeguatamente motivata. Tuttavia, sia il Tribunale di sorveglianza sia la Cassazione hanno ritenuto infondate le doglianze.

La Suprema Corte ribadisce che, anche quando si tratta di comunicazioni tra detenuto e difensore, devono essere rispettate precise formalità. In particolare, la trasmissione di atti processuali deve garantire la certezza della provenienza e l’assenza di manipolazioni. Nel caso concreto, mancavano sia l’attestazione di autenticità sia i requisiti formali previsti per la “corrispondenza per ragioni di giustizia”. Inoltre, il documento allegato non risultava direttamente riferibile alla posizione processuale del detenuto.

Da qui il principio affermato: il trattenimento è legittimo quando mancano garanzie sulla genuinità degli atti, trattandosi di misura funzionale alla sicurezza e alla prevenzione di comunicazioni non consentite.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione impugnata.