Francavilla Fontana (Brindisi) – 18 aprile 2026. Doveva essere un intervento programmato, considerato delicato ma non particolarmente rischioso. Si è invece trasformato in tragedia per Angelo Marzulli, 29 anni, di Francavilla Fontana, deceduto poche ore dopo l’operazione presso la clinica privata “Città di Lecce”.

Il giovane, affetto da una patologia cardiaca pregressa, era stato sottoposto a un intervento chirurgico da parte dell’equipe medica della struttura sanitaria. Secondo quanto emerso, il suo cuore avrebbe cessato di battere nelle ore successive all’operazione, a causa di complicanze sopraggiunte.

A seguito della denuncia presentata dai familiari, la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il sequestro della salma per consentire ulteriori accertamenti. I genitori del ragazzo, infatti, chiedono chiarezza sulle cause del decesso, ritenendo che l’intervento, pur complesso, non comportasse rischi tali da far presagire un esito così drammatico.

La famiglia si è affidata all’avvocato Vincenzo Taurisano, che ha formalizzato l’esposto presso la caserma dei carabinieri di Francavilla Fontana. Il fascicolo è ora all’attenzione del pubblico ministero Alfredo Manca, che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto.

La salma del giovane, già dopo la celebrazione dei funerali, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è attualmente custodita presso l’obitorio dell’ospedale “Camberlingo”, in attesa degli esami medico-legali.

L’inchiesta è finalizzata ad accertare eventuali responsabilità e a chiarire se vi siano state negligenze o complicanze imprevedibili alla base della morte del 29enne. Lo riporta Antennasud.