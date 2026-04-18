ATAF, corse soppresse e straordinari. "Non possono esistere linee di serie A e linee di serie B”

FOGGIA – Corse soppresse, disagi per l’utenza e malumori interni tra gli operatori di esercizio. È questo, in sintesi, il quadro denunciato da un cittadino che interviene sul tema del trasporto pubblico urbano e, in particolare, sulla gestione del servizio ATAF nelle giornate del sabato, con riferimento alle corse pomeridiane e serali che, secondo quanto riferito, verrebbero talvolta soppresse nonostante vi siano lavoratori disponibili a effettuare prestazioni straordinarie.

La segnalazione arriva dopo il dibattito già aperto sul tema delle soppressioni quotidiane e punta l’attenzione su un nodo preciso: la gestione dello straordinario e l’equilibrio tra esigenze aziendali, diritti dei lavoratori e tutela dei cittadini.

Secondo quanto riferito, in diverse occasioni alcune corse del sabato sarebbero state cancellate pur in presenza di operatori disponibili a coprirle con lavoro straordinario. Il punto, per il cittadino, è che l’azienda – come peraltro accadrebbe spesso – contatterebbe anche lavoratori che non hanno formalmente dato disponibilità, chiedendo comunque se siano liberi a coprire il servizio. Da qui la contestazione: se esiste la possibilità di verificare ulteriori disponibilità, perché lasciare scoperte alcune linee?

La denuncia assume anche un significato più ampio e chiama in causa il principio di equità nel servizio pubblico. “Non possono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B”, è il senso dell’intervento. Perché, nella percezione di chi segnala il problema, la soppressione di alcune corse finirebbe per trasmettere l’idea che vi siano linee considerate più importanti di altre, e quindi quartieri o utenti ritenuti, di fatto, meno prioritari.

Un’impostazione che viene criticata soprattutto alla luce della natura pubblica del servizio. Il trasporto urbano, osserva il cittadino, è sostenuto anche attraverso le risorse provenienti dalla collettività, e proprio per questo dovrebbe garantire uniformità, continuità e pari dignità a tutti gli utenti, compresi quelli delle zone più periferiche o meno centrali.

Nella ricostruzione offerta, il problema sarebbe stato particolarmente evidente per lungo tempo anche durante la settimana, mentre oggi si sarebbe in parte attenuato grazie alle assunzioni degli ultimi mesi e alla maggiore disponibilità di diversi operatori a svolgere ore aggiuntive. Ciò avrebbe alleggerito la situazione nei giorni feriali, mentre il sabato resterebbe ancora una giornata critica.

Ma nella denuncia emerge anche un secondo livello di criticità, questa volta interno all’organizzazione del lavoro. Il riferimento è alle tensioni tra colleghi sulla distribuzione degli straordinari. Secondo quanto sostenuto, ci sarebbero alcuni lavoratori che riuscirebbero a effettuare un numero di ore straordinarie superiore rispetto ad altri, mese dopo mese, alimentando malumori e sospetti.

Al centro della questione ci sarebbe il meccanismo del cambio turno tra operatori. In pratica, due colleghi possono accordarsi per scambiarsi il turno di lavoro, previo assenso dell’azienda. Una procedura che, di per sé, rappresenta uno strumento utile di flessibilità, ma che – secondo la segnalazione – verrebbe talvolta utilizzata non tanto per reali esigenze personali o familiari, quanto per collocarsi in una fascia oraria più favorevole all’ottenimento di prestazioni straordinarie più lunghe o economicamente più convenienti.

È proprio questo l’aspetto che il cittadino considera più delicato. Perché se il cambio turno, anziché rispondere a esigenze straordinarie della vita privata, diventasse uno strumento per “strategizzare” l’accesso agli straordinari, si creerebbe inevitabilmente uno squilibrio tra lavoratori. E a farne le spese, indirettamente, sarebbero non soltanto i colleghi penalizzati, ma anche il servizio reso alla città.

La critica, quindi, non si limita alla sola quantità di ore straordinarie assegnate, ma riguarda soprattutto l’assenza – secondo la denuncia – di un criterio sufficientemente trasparente e bilanciato nella distribuzione delle opportunità tra i dipendenti che danno disponibilità. Nessuno, viene precisato, pretende una divisione matematica o perfettamente identica delle ore extra, ma ci si aspetterebbe almeno una gestione più equa, capace di evitare che i soliti pochi concentrino ogni mese una quota maggiore di straordinario rispetto agli altri.

A cura di Giovanna Tambo.