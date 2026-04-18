ISOLE TREMITI — È stato convocato per martedì 21 aprile 2026, alle ore 12, presso l’Ente Parco Nazionale del Gargano, un tavolo di confronto dedicato alla questione dei nuovi campi boe installati in diversi punti dell’arcipelago delle Isole Tremiti.

Alla riunione, promossa dal commissario del Parco del Gargano Raffaele Di Mauro, prenderanno parte il Comune delle Isole Tremiti, la Capitaneria di porto di Termoli, l’Ufficio locale marittimo di Tremiti, la cooperativa Tremiti Crew, i diving e la Delegazione tremitese della Lega navale italiana.

L’iniziativa, come si legge nella Pec di convocazione, nasce “al fine di dare ascolto alle esigenze territoriali e trovare, ove possibile, soluzioni legittimamente percorribili”.

L’incontro arriva in seguito alle richieste avanzate dall’amministrazione comunale delle Isole Tremiti e dagli operatori locali, dopo l’installazione dei nuovi campi ormeggio realizzati nell’ambito dell’intervento PNRR MER.

Obiettivo del confronto sarà quello di affrontare le criticità riscontrate sul territorio, raccogliere osservazioni, segnalazioni e proposte, e valutare possibili soluzioni condivise.

Nella convocazione si sottolinea infatti che il tavolo rappresenterà l’occasione per “ascoltare le criticità riscontrate sul territorio, raccogliere osservazioni, segnalazioni e proposte e individuare in maniera condivisa, anche con il supporto della Capitaneria di Porto di Termoli, possibili soluzioni che tengano conto sia della tutela ambientale di habitat prioritari come praterie di Posidonia oceanica e letti di rodoliti che delle esigenze economiche degli operatori”. Il confronto si inserisce dunque in un quadro delicato, in cui la necessità di proteggere l’ecosistema marino dovrà conciliarsi con le attività economiche e turistiche dell’arcipelago.

Lo riporta retegargano.it